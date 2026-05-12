W skrócie Według amerykańskich mediów Pakistan umożliwił Iranowi rozmieszczenie samolotów wojskowych na swoim terytorium.

Irańskie samoloty wojskowe miały zostać ukryte w bazie Nur Khan, czemu jednak urzędnicy pakistańscy zaprzeczają.

Znaczenie Chin dla Pakistanu wzrosło w ostatniej dekadzie, co mogło wpływać na jego działania wobec Iranu.

Pakistan pod koniec marca zaangażował się w rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, dążąc do deeskalacji napięć na Bliskim Wschodzie.

Na początku kwietnia Islamabad stał się miejscem negocjacji przedstawicieli skonfliktowanych stron, w wyniku których doszło do tymczasowego zawieszenia broni.

Jak ustaliła stacja CBS News, Pakistańczycy wykorzystali pozycję, aby umożliwić Iranowi ukrycie wojskowych samolotów na ich terytorium.

Pakistan ukrył irańskie samoloty? Nowe doniesienia mediów

Amerykańscy urzędnicy przekazali CBS News, że Iran przeniósł samoloty do bazy sił powietrznych Nur Khan w Pakistanie kilka dni do po ogłoszeniu zawieszenia broni.

W grupie maszyn miała znajdować się irańska wersja Lockheeda RC-130 Herculesa, wykorzystywanego do zwiadów i rozpoznania.

Celem - jak twierdzą źródła - było uniemożliwienie Stanom Zjednoczonym zniszczenia tych maszyn w przyszłości. Atak na pakistańskie terytorium oznaczałby złamanie etykiety dyplomatycznej i nieformalnego sojuszu obronnego.

Dodatkowo Iran miał wysłać samoloty cywilne do Afganistanu. Nie jest jasne, czy wśród maszyn były również te o przeznaczeniu wojskowym.

Wysoki rangą pakistański urzędnik w komentarzu dla CBS News zaprzeczył ukrywaniu samolotów, twierdząc, że nie dałoby się tego zrobić w centrum Rawalpindi, gdzie położona jest baza Nur Khan.

Natomiast afgański oficer lotnictwa cywilnego przyznał, że tuż przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie samolot należący do irańskich linii lotniczych wylądował na lotnisku w Kabulu, a w marcu w związku z istniejącym zagrożeniem został przeniesiony do Heratu, blisko granicy z Iranem.

Pakistan - Chiny. Państwa zacieśniają współpracę

W ostatniej dekadzie znacznie wzrosło oparcie Pakistanu na pomocy Chin. Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem w latach 2020-2024 większość uzbrojenia importowanego przez Islamabad pochodziło z Państwa Środka.

Pekin, który w ostatnich latach rozwijał współpracę zarówno z Iranem, jak i Pakistanem, publicznie wspierał Islamabad jako negocjatora między Teheranem a Waszyngtonem z uwagi na własne interesy gospodarcze.

Chęć utrzymania pozytywnej relacji z Chinami mogła skłonić Pakistan do zgody na ustępstwa wobec Iranu, w tym m.in. na udostępnianie lotnisk irańskim jednostkom.

Źródła: CBS News, "South China Morning Post"

