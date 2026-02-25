Bliski Wschód
Bliski Wschód

CIA oferuje pomoc informatorom w Iranie. Rozpoczęły się poszukiwania

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Stany Zjednoczone zwiększyły aktywność wywiadowczą wobec Iranu w obliczu narastających napięć na Bliskim Wschodzie. CIA opublikowała w języku perskim komunikat skierowany do potencjalnych informatorów w Iranie. Jednocześnie prezydent Donald Trump rozważa scenariusze reakcji militarnej.

Grupa osób trzymających flagi Iranu oraz mężczyzna w garniturze z teczką, w otoczeniu ochroniarzy, znajdują się na tle flag oraz tłumu.
CIA oferuje pomoc informatorom w Iranie. Krok po wybuchu nowych protestówAP Photo/Vahid Salemi; CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

W skrócie

  • Stany Zjednoczone zgromadziły na Bliskim Wschodzie największe siły zbrojne od 2003 roku, przenosząc ponad 150 samolotów i okręty wojenne.
  • CIA rozpoczęła publiczną rekrutację informatorów w Iranie, publikując specjalny komunikat w języku perskim i udzielając wskazówek dotyczących bezpiecznego kontaktu.
  • W Iranie wznowiono antyrządowe protesty, a decyzja o ewentualnym ataku przez USA nie zapadła, choć siły zbrojne pozostają gotowe.
Stany Zjednoczone zgromadziły na Bliskim Wschodzie największe siły zbrojne od czasu wojny z Irakiem w 2003 roku. Z analizy "Washington Post" wynika, że w newralgiczny region oraz do baz w Europie przeniesiono dotychczas ponad 150 samolotów. Dochodzą do tego okręty wojenne skierowane do Zatoki Perskiej.

Wiadomość CIA do informatorów w Iranie

Ponadto we wtorek CIA publicznie poinformowała o rekrutacji informatorów w Iranie. Rozpoczęło się prowadzenie zdecydowanego rozpoznania w tym kraju.

"Witaj! Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) cię słyszy i chce pomóc. Oto kilka wskazówek, jak bezpiecznie przeprowadzić z nami rozmowę wirtualną" - napisano w komunikacie udostępnionym na kilku platformach społecznościowych.

Wcześniej podobne wpisy publikowano także w języku mandaryńskim (chińskim) oraz rosyjskim. Dyrektor CIA John Ratcliffe twierdzi, że kampanie te dotarły do wielu osób. które chciały odmienić swój kraj.

    Wskazówki kontaktu z CIA obejmują użycie VPN, aby obejść ograniczenia internetowe w Iranie, oraz korzystanie z jednorazowych urządzeń (jak np. nierejestrowany telefon), by nie zostać zlokalizowanym przez rządowe służby.

    CIA zachęca również do korzystania z prywatnych przeglądarek internetowych i usuwania historii przeglądania, aby możliwie jak najdokładniej tuszować ślady. Wszelka aktywność szpiegowska w Iranie może być karana śmiercią.

    Kolejne protesty w Iranie, armia USA czeka na sygnał

    Agencja AP zauważyła, że krok CIA następuje po wznowieniu protestów w Iranie. Kilka dni temu studenci irańskich uniwersytetów zorganizowali nowe antyrządowe protesty, podczas których - według dostępnych nagrań - doszło do ich starć z sympatykami władz Teheranu.

    Donald Trump jeszcze w styczniu wspierał protestujących, zapewniając, że "pomoc nadchodzi". Zamieszki na ulicach wybuchły ponownie po tym, gdy doniesiono o mobilizacji sił USA w rejonie Bliskiego Wschodu.

    Decyzja o ataku na Iran jeszcze nie zapadła. Jednak według byłej urzędniczki Pentagonu Dany Stroul - cytowanej przez "Washington Post" - liczebność obecnych sił amerykańskich gotowych do operacji na Bliskim Wschodzie wskazuje, że wojsko "może zrealizować każdą decyzję Trumpa".

    Źródła: The Associated Press, "Washington Post"

