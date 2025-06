Pete Hegseth odnosił się do ujawnionej przez media informacji, że agencja wywiadu wojskowego DIA oceniła, iż zbombardowanie celów w Iranie nie cofnęło programu nuklearnego Teheranu o lata, ale zaledwie o miesiące .

Szef Pentagonu podkreślił, że ocena był wstępna i przeznaczona "do użytku wewnętrznego" . Oskarżył też dziennikarzy, oceniając, że "CNN i inni usiłują przestawić sprawę tak, żeby postawić prezydenta w złym świetle, podczas gdy odniesiono ogromny sukces " - poinformował portal The Hill.

Sam prezydent Donald Trump stwierdził, że doniesienia minimalizujące wpływ operacji są dowodem na brak szacunku. - To był niewiarygodny sukces - powiedział. Według niego "skala zniszczeń była tak ogromna, że możemy to porównać do ataku na Hiroszimę i Nagasaki podczas drugiej wojny światowej".