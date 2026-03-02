Bliski Wschód
Bliski Wschód

Chiny reagują na wojnę na Bliskim Wschodzie. Zdecydowane stanowisko

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Ataki USA i Izraela na Iran stanowią naruszenie prawa międzynarodowego - przekazała rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych Chin. Pekin potępił również zabicie irańskiego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego. - Narusza cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych - stwierdziła Mao Ning.

Kobieta w białym garniturze przemawia do mikrofonów, w tle widoczna jest chińska flaga z dwoma żółtymi gwiazdami na czerwonym tle.
Rzeczniczka prasowa chińskiego MSZ Mao NingKyodo© 2026 Associated Press - zdjęcia

W skrócie

  • Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych uznało ataki USA i Izraela na Iran za naruszenie prawa międzynarodowego.
  • Chiny potępiły zabicie irańskiego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego, uznając je za poważne naruszenie suwerenności Iranu.
  • W wyniku eskalacji konfliktu Iran odpowiedział atakami na Izrael oraz amerykańskie bazy w regionie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Najpilniejszym zadaniem obecnie jest natychmiastowe zakończenie działań wojskowych i zapobiegnięcie rozprzestrzenieniu się konfliktu - stwierdziła Mao Ning, rzeczniczka prasowa chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Urzędniczka przekazała również, że w wyniku ataku na Teheran zginął jeden obywatel Chin.

- Ministerstwo spraw zagranicznych poinstruowało chińską ambasadę w Iranie, by zapewniła wsparcie wsparcie poszkodowanemu i jego rodzinie - dodała. Przekazała również, że w poniedziałek Iran opuściło 3 tys. obywateli Państwa Środka.

Ali Chamenei nie żyje. Chiny krytycznie o operacji USA i Izraela

Wcześniej rzeczniczka chińskiego MSZ skrytykowała ataki USA i Izraela na Iran, twierdząc, że stanowią one naruszenie prawa międzynarodowego. Potępiła również zabicie najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego.

Zobacz również:

Kłęby dymu nad Teheranem po nowej fali ataków Izraela
Bliski Wschód

Nowa fala ataków na Iran. Eksplozje w Teheranie

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska

    - Atak i zabójstwo najwyższego przywódcy Iranu jest poważnym naruszeniem suwerenności i bezpieczeństwa Iranu. Narusza cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych i podstawowe normy w stosunkach międzynarodowych - stwierdziła.

    - Chiny z całą mocą się temu sprzeciwiają i to potępiają - dodała Mao Ning.

    USA i Izrael zaatakowały Iran. Teheran odpowiada

    Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się w sobotę, gdy USA i Izrael zaatakowały wiele celów w Iranie. W wyniku ataków na Teheran zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamanei wraz z rodziną.

    W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael oraz amerykańskie bazy w regionie. Irańskie pociski i drony odnotowano m.in. nad Bahrajnem, Kuwejtem, Katarem, Irakiem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Omanem czy Cyprem.

    W wyniku ataku uszkodzone zostały m.in. lotniska w Kuwejcie i Dubaju, port w Omanie, brytyjska baza na Cyprze czy amerykańska ambasada w Kuwejcie.

    Zobacz również:

    Protest w Pakistanie
    Bliski Wschód

    Szturm na placówki USA. Siły bezpieczeństwa pacyfikują protestujących

    Maria Kosiarz
    Maria Kosiarz
    Bocheński w "Gościu Wydarzeń" o Komisji Europejskiej: Bezlitości, polityczni gangsterzyPolsat News

    Najnowsze