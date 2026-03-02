Chiny reagują na wojnę na Bliskim Wschodzie. Zdecydowane stanowisko
Ataki USA i Izraela na Iran stanowią naruszenie prawa międzynarodowego - przekazała rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych Chin. Pekin potępił również zabicie irańskiego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego. - Narusza cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych - stwierdziła Mao Ning.
W skrócie
- Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych uznało ataki USA i Izraela na Iran za naruszenie prawa międzynarodowego.
- Chiny potępiły zabicie irańskiego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego, uznając je za poważne naruszenie suwerenności Iranu.
- W wyniku eskalacji konfliktu Iran odpowiedział atakami na Izrael oraz amerykańskie bazy w regionie.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
- Najpilniejszym zadaniem obecnie jest natychmiastowe zakończenie działań wojskowych i zapobiegnięcie rozprzestrzenieniu się konfliktu - stwierdziła Mao Ning, rzeczniczka prasowa chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych.
- Ministerstwo spraw zagranicznych poinstruowało chińską ambasadę w Iranie, by zapewniła wsparcie wsparcie poszkodowanemu i jego rodzinie - dodała. Przekazała również, że w poniedziałek Iran opuściło 3 tys. obywateli Państwa Środka.
Ali Chamenei nie żyje. Chiny krytycznie o operacji USA i Izraela
Wcześniej rzeczniczka chińskiego MSZ skrytykowała ataki USA i Izraela na Iran, twierdząc, że stanowią one naruszenie prawa międzynarodowego. Potępiła również zabicie najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego.
- Atak i zabójstwo najwyższego przywódcy Iranu jest poważnym naruszeniem suwerenności i bezpieczeństwa Iranu. Narusza cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych i podstawowe normy w stosunkach międzynarodowych - stwierdziła.
- Chiny z całą mocą się temu sprzeciwiają i to potępiają - dodała Mao Ning.
USA i Izrael zaatakowały Iran. Teheran odpowiada
Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się w sobotę, gdy USA i Izrael zaatakowały wiele celów w Iranie. W wyniku ataków na Teheran zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamanei wraz z rodziną.
W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael oraz amerykańskie bazy w regionie. Irańskie pociski i drony odnotowano m.in. nad Bahrajnem, Kuwejtem, Katarem, Irakiem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Omanem czy Cyprem.
W wyniku ataku uszkodzone zostały m.in. lotniska w Kuwejcie i Dubaju, port w Omanie, brytyjska baza na Cyprze czy amerykańska ambasada w Kuwejcie.