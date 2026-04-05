Chiny mogą wejść do gry. Deklaracja podczas rozmowy z Kremlem

W skrócie Chiny zadeklarowały gotowość współpracy z Rosją na rzecz stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Minister spraw zagranicznych Chin podkreślił potrzebę dialogu oraz jak najszybszego osiągnięcia zawieszenia broni w cieśninie Ormuz.

Donald Trump przedłużył ultimatum dla Iranu dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormuz.

W przyszłym tygodniu Rada Bezpieczeństwa ONZ zagłosuje nad rezolucją Bahrajnu dotyczącą ochrony statków handlowych w cieśninie Ormuz i jej okolicach. Rozmowa ministrów, jak podaje Reuters, mogła mieć związek z planowanym głosowaniem.

Minister Wang Yi przekazał Ławrowowi, że Chiny opowiadają się za rozwiązywaniem konfliktów poprzez dialog. Z tego powodu dla Pekinu najlepszym sposobem zakończenia problemów z żeglugą przez cieśninę Ormuz będzie jak najszybsze osiągnięcie zawieszenia broni.

- Chiny i Rosja powinny przyjąć obiektywne i zrównoważone podejście oraz dążyć do uzyskania większego zrozumienia i wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej - powiedział minister spraw zagranicznych Chin w rozmowie z Ławrowem.

Podobne stanowisko wyrażał Ławrow po rozmowie z szefem irańskiej dyplomacji Abbasem Aragczim. Przekazał ministrowi, żeStany Zjednoczone powinny porzucić "język ultimatum" i powrócić na ścieżkę negocjacji, jeśli chcą zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie.

W sprawie cieśniny Ormuz Donald Trump postawił Iranowi ultimatum. Grozi eskalacją ataków, jeśli władze Teheranu nie przywrócą możliwości bezpiecznej żeglugi w tym rejonie.

Termin ultimatum jest jednak stale przesuwany. W sobotę prezydent USA przekazał, że daje Iranowi czas do poniedziałku wieczorem.

"Pamiętacie, jak dałem Iranowi dziesięć dni na ZAWARCIE POROZUMIENIA albo OTWARCIE CIEŚNINY ORMUZ? Czas ucieka - 48 godzin, zanim zapanuje tam piekło. BOGU niech będzie chwała!" - przekazał, zamieszczając wpis w swoim serwisie Truth Social.

Z kolei w niedzielnej rozmowie z dziennikiem "Wall Street Journal" powiedział, że jeśli władze Iranu "nie zrobią czegoś do wtorku wieczorem, nie zostaną im żadne elektrownie ani żadne mosty".

Następnie zamieścił na swojej platformie kolejny wpis dotyczący ultimatum, o treści: "Wtorek, godzina 20 czasu wschodnioamerykańskiego!"

Źródło: UNIAN

