W skrócie Według anonimowych źródeł CBS News, Chiny rozważały dostarczenie Iranowi zaawansowanych systemów radarowych po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie przez USA i Izrael.

Amerykańskie media podają, że chińska technologia mogłaby poprawić zdolność Iranu do wykrywania zagrożeń z powietrza, rozważano też możliwość przekazania sprzętu za pośrednictwem państw trzecich.

Ambasada Chin w USA zdementowała wcześniej informacje o przekazywaniu danych wywiadowczych z chińskiego satelity do Iranu oraz określiła te doniesienia jako "insynuacje" i "dezinformację".

Agenci wywiadu wojskowego Pentagonu wskazywali, że Chiny rozważały dostarczenie Iranowi zaawansowanych systemów radarowych. Według anonimowych źródeł, na które powołuje się CBS News, chińskie rozważania toczyły się niezależnie od doniesień na temat rosyjskiego wsparcia Teheranu, które dotyczyło przekazywania informacji wywiadowczych na temat amerykańskich baz wojskowych na Bliskim Wschodzie.

Chiny chciały wesprzeć Iran? "Nieformalne porozumienie"

Zdaniem dziennikarzy, postawa Państwa Środka wskazuje na "szersze, choć nieformalne, porozumienie mocarstw, które stara się zrównoważyć ambicje USA w regionie".

"Nadal nie jest jasne, czy Chiny ostatecznie zdecydowały się na przekazanie, jednak wskazuje to na obawy Waszyngtonu, że wojna z Iranem przyciąga nie tylko regionalnych przeciwników, ale także globalnych konkurentów" - zaznaczono w artykule.

Urzędnicy którzy rozmawiali z CBS News zauważyli, że Pekin rozważał przeprowadzenie swoich działań za pośrednictwem państw trzecich, aby nie być posądzonym o jawne sprzyjanie Iranowi.

Technologia, która miałaby być przekazana Irańczykom, poprawiłaby ich zdolności do wykrywania i śledzenia zagrożeń, takich jak nisko latające drony i pociski manewrujące. Mogłaby także pomóc irańskim systemom obrony powietrznej.

Biały Dom i Pentagon nie odniosły się do doniesień. W czwartek szef Pentagonu Pete Hegseth powtórzył za prezydentem USA Donaldem Trumpem, że Chiny zapewniły, iż nie wyślą Iranowi uzbrojenia.

"Nasza współpraca jest mądra i bardzo dobra! Czy to nie lepsze niż walka?" - pisał amerykański prezydent w mediach społecznościowych.

Doniesienia o wsparciu dla Iranu. Chiński satelita pomógł w atakach odwetowych

To kolejne w ostatnich dniach informacje przekazane przez amerykańskie media na temat chińskiej aktywności w wojnie na Bliskim Wschodzie. Wcześniej "Financial Times" przekazał, że chiński satelita fotografował bazy wojskowe USA na Bliskim Wschodzie, przekazując zdjęcia stronie irańskiej.

Satelita został stworzony przez chińską firmę Earth Eye Co. Korpus Strażników Rewolucji Irańskiej wszedł w posiadanie sprzętu po wystrzeleniu go w kosmos.

Miało to pomóc w odwetowych atakach na amerykańskie pozycje. Ambasada Chin w USA zdementowała te informacje, nazywając je "insynuacjami" i "dezinformacją".

"Zdecydowanie sprzeciwiamy się rozpowszechnianiu przez zainteresowane strony spekulatywnych i insynuujących dezinformacji na temat Chin" - przekazała strona chińska w oświadczeniu.

Źródło: CBS News

