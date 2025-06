W środę prezydent Francji Emmanuel Macron zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Jean-Noela Barrota o przygotowanie w najbliższych dniach wraz z partnerami europejskimi inicjatywy, która doprowadziłaby do zakończenia konfliktu Izraela z Iranem - poinformował Pałac Elizejski.

Jak napisano w komunikacie, izraelskie pociski co raz częściej obierają sobie za cel obiekty niezwiązane z programem nuklearnym i wojskami rakietowymi. Dodano, że liczba zabitych cywilów po obu stronach rośnie.

Prezydent ocenił, że konieczne jest położenie kresu operacjom wojskowym na Bliskim Wschodzie i zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby podjęło kroki w celu ułatwienia obywatelom Francji wyjazdu z Iranu i Izraela .

W komunikacie nawiązano do wypowiedzi Macrona na szczycie G7 w Kanadzie, gdzie zaznaczył, że rozwiązanie programu nuklearnego i rakiet balistycznych Iranu może nastąpić jedynie przez negocjacje .

Deklarowanym celem izraelskiej ofensywy jest wyeliminowanie programu nuklearnego Iranu i zniszczenie wojsk rakietowych tego kraju . Według administracji premiera Benjamina Netanjahu Teheran był bliski uzyskania bomby nuklearnej, co stanowiłoby bezpośrednie zagrożenia dla Izraela.

Tymczasem portal Times of Israel - powołując się na dane z serwisu Flightradar - przekazał, że w stolicy Omanu - Maskacie - wylądowały w środę trzy irańskie samoloty.

Spekuluje się, że do miasta mogła przybyć irańska delegacja . Władze w Teheranie nie informowały oficjalnie o żadnych lotach.

Dwie maszyny oznaczone były przez serwis Flightradar jako samoloty rządowe, a jedna jako należąca do irańskich linii lotniczych Meradż. Times of Israel pisze, że jedna z maszyn to "samolot prezydencki".