W skrócie Donald Trump stwierdził, że Iran chce otworzyć cieśninę Ormuz, ale tego nie robi z powodu amerykańskiej blokady i chęci "zachowania twarzy".

Prezydent USA ogłosił przedłużenie zawieszenia broni, żądając dalszej blokady irańskich portów oraz uniemożliwienia eksportu ropy i gazu.

Teheran zapowiedział dalszą blokadę cieśniny Ormuz dla statków powiązanych z USA, a Biały Dom zapowiedział utrzymanie presji ekonomicznej, w tym blokady.

Zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych władze Iranu w rzeczywistości chcą otworzyć cieśninę Ormuz i wysyłają do świata komunikaty mające pokazać USA w złym świetle.

"Iran nie chce zamknięcia cieśniny Ormuz, chce ją otworzyć, żeby móc zarabiać 500 milionów dolarów dziennie (…). Tylko mówią, że chcą, by pozostała zamknięta, bo to ja ją całkowicie ZABLOKOWAŁEM (ZAMKNĄŁĘM!) więc chcą po prostu 'zachować twarz' - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Blokada cieśniny Ormuz. Trump o rzekomych kulisach

Amerykański przywódca podkreślił, że jedynym rozwiązaniem, aby skłonić władze w Teheranie do zawarcia porozumienia pokojowego jest dalsza blokada irańskich portów.

"Cztery dni temu ludzie przyszli do mnie i powiedzieli: 'Proszę pana, Iran chce natychmiast otworzyć cieśninę'. Ale jeśli to zrobimy, nigdy nie będzie porozumienia z Iranem; chyba, że wysadzimy w powietrze resztę ich kraju, w tym ich przywódców!" - dodał prezydent USA.

Mimo dwutygodniowego zawieszenia broni, którego termin upłynął w nocy z wtorku na środę, blokada nałożona na Iran przez Stany Zjednoczone skłoniła władze do ponownego zamknięcia cieśniny Ormuz.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Zawieszenie broni przedłużone

Donald Trump zdecydował o przedłużeniu zawieszenia broni z Iranem, aby Teheran mógł przedstawić finalną propozycję zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ogłosił też dalszą blokadę irańskich portów, uniemożliwiając w ten sposób eksport irańskiej ropy naftowej i gazu.

Teheran zapowiedział, że nadal będzie blokował przepływ przez cieśninę, uniemożliwiając eksport surowców i towarów statkom powiązanym z USA.

Jak mówił we wtorek minister finansów USA Scott Bessent, Biały Dom będzie kontynuował presję ekonomiczną na władze w Teheranie, w tym również w postaci blokady.

