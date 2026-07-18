Chcą wytrącić Iranowi kluczową kartę z rąk. Sześć państw tworzy wielki plan

W skrócie Stany Zjednoczone we współpracy z Syrią, Jordanią, Turcją, Libanem i Egiptem rozwijają projekt alternatywnych szlaków transportowych i energetycznych wobec cieśniny Ormuz, który ma być realizowany w ciągu dwóch lat.

Projekt zakłada tworzenie zróżnicowanych korytarzy lądowych i logistycznych, aby zmniejszyć strategiczne znaczenie cieśniny Ormuz i zwiększyć odporność regionalnych łańcuchów dostaw.

Konflikt w regionie doprowadził do zablokowania cieśniny Ormuz przez Iran, co spowodowało wzrost cen ropy i gazu oraz potwierdziło znaczenie tego szlaku dla globalnej energetyki.

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Według wysłannika prezydenta USA do Syrii i Iraku Thomasa Barracka projekt ma doprowadzić do ograniczenia strategicznego znaczenia jednego z najważniejszych szlaków energetycznych świata w ciągu najbliższych dwóch lat.

O inicjatywie Barrack mówił podczas posiedzenia amerykańsko-irackiej izby handlowej w Waszyngtonie. Jak przekazał, program realizowany jest wspólnie z:

Są to państwa położone na zachód i północ od Cieśniny Ormuz.

Według przedstawiciela administracji USA przedsięwzięcie opiera się na zasadzie tzw. "dostaw zapobiegawczych" i ma zwiększyć odporność regionalnych łańcuchów dostaw.

Plan USA. Alternatywne korytarze zamiast transportu przez Ormuz

- Współpracujemy z Syrią, Jordanią, Turcją, Libanem i Egiptem nad programem mającym na celu przejście na alternatywne trasy przez cieśninę Ormuz, w oparciu o zasadę "dostaw zapobiegawczych" - powiedział Barrack.

Jak wyjaśnił przedstawiciel, celem jest odejście od modelu transportu morskiego realizowanego przez wąskie szlaki wodne na rzecz zróżnicowanych korytarzy lądowych i logistycznych. Według Barracka dzięki temu "w ciągu dwóch lat strategiczne znaczenie cieśniny stanie się drugorzędne".

Wysłannik prezydenta USA podkreślił również, że projekt wpisuje się w szerszą strategię budowania alternatywnych szlaków handlowych i energetycznych. W jego ocenie rozwiązanie to "zwiększy odporność łańcuchów dostaw transportu i energii w regionie" oraz ograniczy ryzyko związane z zakłóceniami na jednym z kluczowych światowych szlaków żeglugowych.

Bliski Wschód. Waszyngton wskazuje na zmiany w układzie sił

Barrack ocenił, że Bliski Wschód przechodzi obecnie "znaczące transformacje", które wpływają zarówno na regionalne bezpieczeństwo, jak i układ strategicznych sojuszy. Jak zaznaczył, uwaga społeczności międzynarodowej przesunęła się "z kwestii nuklearnej na cieśninę Ormuz".

Przedstawiciel władz USA zwrócił także uwagę na rolę biznesu w stabilizowaniu regionu. Jak podkreślił, "sektor przemysłu i biznesu stanowi najskuteczniejsze narzędzie osiągania stabilności i rozwoju".

Zdaniem Barracka dywersyfikacja szlaków transportowych i dostawczych stała się jednym z najważniejszych elementów strategicznego myślenia o przyszłości Bliskiego Wschodu.

Cieśnina Ormuz. Kluczowy szlak dla światowej energetyki

Cieśnina Ormuz jest jednym z najważniejszych węzłów energetycznych na świecie. Przed wybuchem trwającej od lutego wojny USA i Izraela z Iranem tą drogą eksportowano z regionu około 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej i gazu.

W pierwszych dniach konfliktu Teheran zablokował cieśninę, a następnie zapowiedział przejęcie nad nią stałej kontroli oraz pobieranie wysokich opłat od przepływających statków. Irańskie władze deklarowały również, że przez ten szlak nie będą przepuszczane jednostki amerykańskie ani izraelskie.

Zakłócenia w funkcjonowaniu cieśniny Ormuz przełożyły się na gwałtowny wzrost cen ropy i gazu na światowych rynkach, potwierdzając znaczenie tego szlaku dla globalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Źródła: The Statesman, SANA





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