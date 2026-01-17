W skrócie Izrael zapowiedział interwencję w Stanach Zjednoczonych po oświadczeniu administracji Donalda Trumpa.

Izrael zamierza interweniować w Stanach Zjednoczonych po ostatnim oświadczeniu administracji prezydenta Donalda Trumpa.

Poszło o komunikat informujący opinię publiczną o składzie nowo utworzonej "rady zarządzającej w Strefie Gazy". Zdaniem władz w Jerozolimie ruch ten nie został skoordynowany z Izraelem oraz jest sprzeczny z jego polityką.

W oświadczeniu nie sprecyzowano jednak, który "element składu zarządu" nie spodobał się rządowi Izraela. Tamtejszy minister spraw zagranicznych Gideon Saar ma omówić wszelkie rozbieżności ze swoim odpowiednikiem w USA, Marco Rubio.

Wraca temat Strefy Gazy. Izrael ma zastrzeżenia, poszło o skład "rady zarządzającej"

Sprzeciw Izraela może budzić osoba ministra spraw zagranicznych Turcji Hakana Fidana. Wcześniej rząd Binjamina Netanjahu odrzucał jakąkolwiek rolę Ankary w sprawie planu pokojowego dla Strefy Gazy.

W skład zarządu wchodzą również: Holenderka Sigrid Kaag, specjalna koordynatorka ONZ ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie; izraelski miliarder z Cypru oraz minister ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - wylicza agencja Reutera, nie podając jednak wszystkich nazwisk.

USA. Nowy ruch Donalda Trumpa. Powołał Radę Pokoju dla Strefy Gazy

W Interii informowaliśmy wcześniej o powołaniu Rady Pokoju, która ma nadzorować proces pokojowy w Strefie Gazy po podpisaniu porozumienia kończącego wojnę w październiku 2025 roku.

Na czele gremium stanie sam Donald Trump. Oprócz niego znajdzie się w nim jeszcze siedem osób, m.in.: sekretarz stanu Marco Rubio, specjalny wysłannik prezydenta USA - Steve Witkoff, a także zięć Trumpa i jeden z głównych negocjatorów USA w sprawach zakończenia konfliktu w Gazie i w Ukrainie - Jared Kushner.

W Radzie zasiądą również: były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, miliarder i prezes firmy Apollo Global Management Marc Rowan, prezes Banku Światowego Ajay Banga, oraz doradca amerykańskiego prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Robert Gabriel.

Źródło: Reuters

