Bliski Wschód
Chaos wokół porozumienia z Iranem. Rubio komentuje: Może jeszcze dziś

Oprac.: Joanna Mazur

Porozumienie z Iranem może zostać zawarte dzisiaj (w poniedziałek - red.) - stwierdził sekretarz stanu USA Marco Rubio. Jednocześnie zaznaczył jednak, że "nie przywiązywałby do tego zbyt dużej wagi". Z kolei w jednym z nowych wpisów prezydent Donald Trump nadmienił, że jeśli zawrze porozumienie z Iranem, to będzie ono "dobre i rzetelne". "Ja nie zawieram złych umów" - stwierdził amerykański przywódca.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Marco Rubio
Sekretarz stanu USA Marco Rubio zabrał głos ws. porozumienia z Iranem

W skrócie

  • Sekretarz stanu USA Marco Rubio ocenił, że porozumienie z Iranem może zostać zawarte w poniedziałek, ale nie przywiązywałby do tego dużej wagi.
  • Prezydent Donald Trump stwierdził, że jeśli dojdzie do porozumienia z Iranem, będzie ono dobre i rzetelne, a obecne negocjacje przebiegają uporządkowanie.
  • Rubio odniósł się również do sytuacji Izraela i organizacji Hezbollah, podkreślając prawo Izraela do samoobrony w razie ataku.
Podczas pobytu w Indach sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio ocenił, że porozumienie mające na celu zakończenie wojny z Iranem może zostać zawarte "dzisiaj", czyli w poniedziałek.

- Myśleliśmy, że może pojawią się jakieś wiadomości wczoraj wieczorem, a może dzisiaj, ale nie przywiązywałbym do tego zbyt dużej wagi - dodał Rubio.

USA - Iran. Co z porozumieniem? Rubio zabrał głos, "może dzisiaj"

Ponadto amerykański urzędnik, którego słowa cytuje agencja AFP, wspomniał także o Izraelu oraz organizacji Hezbollah. - Izrael zawsze ma prawo do samoobrony. Jeśli Hezbollah zamierza wystrzelić rakiety lub je wystrzeli, Izrael ma pełne prawo na to zareagować - mówił Rubio.

Jeszcze kilka godzin wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał w mediach społecznościowych, że "negocjacje przebiegają w sposób uporządkowany i konstruktywny".

Donald Trump dodał, że poinformował swoich przedstawicieli, "by nie spieszyli się z zawarciem porozumienia". "Czas działa na naszą korzyść" - stwierdził. Zaledwie dzień wcześniej prezydent USA mówił, że porozumienie "zostało w dużym stopniu wynegocjowane".

Donald Trump zamieścił także kolejny wpis w serwisie Truth Social, w którym stwierdził, że "jeśli zawrze porozumienie z Iranem, będzie to dobre i rzetelne porozumienie, nie takie jak to zawarte przez Obamę, które zapewniło Iranowi ogromne pieniądze oraz jasną i otwartą drogę do broni jądrowej".

"Nasze porozumienie jest dokładnym przeciwieństwem, ale nikt go nie widział ani nie wie, na czym polega. Nie zostało ono nawet jeszcze w pełni wynegocjowane" - dodał amerykański przywódca.

"Nie słuchajcie więc tych frajerów, którzy krytykują coś, o czym nie mają pojęcia. W przeciwieństwie do moich poprzedników, którzy powinni byli rozwiązać ten problem wiele lat temu, ja nie zawieram złych umów!" - podkreślił Donald Trump.

