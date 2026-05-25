W skrócie Sekretarz stanu USA Marco Rubio ocenił, że porozumienie z Iranem może zostać zawarte w poniedziałek, ale nie przywiązywałby do tego dużej wagi.

Prezydent Donald Trump stwierdził, że jeśli dojdzie do porozumienia z Iranem, będzie ono dobre i rzetelne, a obecne negocjacje przebiegają uporządkowanie.

Rubio odniósł się również do sytuacji Izraela i organizacji Hezbollah, podkreślając prawo Izraela do samoobrony w razie ataku.

Podczas pobytu w Indach sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio ocenił, że porozumienie mające na celu zakończenie wojny z Iranem może zostać zawarte "dzisiaj", czyli w poniedziałek.

- Myśleliśmy, że może pojawią się jakieś wiadomości wczoraj wieczorem, a może dzisiaj, ale nie przywiązywałbym do tego zbyt dużej wagi - dodał Rubio.

USA - Iran. Co z porozumieniem? Rubio zabrał głos, "może dzisiaj"

Ponadto amerykański urzędnik, którego słowa cytuje agencja AFP, wspomniał także o Izraelu oraz organizacji Hezbollah. - Izrael zawsze ma prawo do samoobrony. Jeśli Hezbollah zamierza wystrzelić rakiety lub je wystrzeli, Izrael ma pełne prawo na to zareagować - mówił Rubio.

Jeszcze kilka godzin wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał w mediach społecznościowych, że "negocjacje przebiegają w sposób uporządkowany i konstruktywny".

Donald Trump dodał, że poinformował swoich przedstawicieli, "by nie spieszyli się z zawarciem porozumienia". "Czas działa na naszą korzyść" - stwierdził. Zaledwie dzień wcześniej prezydent USA mówił, że porozumienie "zostało w dużym stopniu wynegocjowane".

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Donald Trump: Ja nie zawieram złych umów

Donald Trump zamieścił także kolejny wpis w serwisie Truth Social, w którym stwierdził, że "jeśli zawrze porozumienie z Iranem, będzie to dobre i rzetelne porozumienie, nie takie jak to zawarte przez Obamę, które zapewniło Iranowi ogromne pieniądze oraz jasną i otwartą drogę do broni jądrowej".

"Nasze porozumienie jest dokładnym przeciwieństwem, ale nikt go nie widział ani nie wie, na czym polega. Nie zostało ono nawet jeszcze w pełni wynegocjowane" - dodał amerykański przywódca.

"Nie słuchajcie więc tych frajerów, którzy krytykują coś, o czym nie mają pojęcia. W przeciwieństwie do moich poprzedników, którzy powinni byli rozwiązać ten problem wiele lat temu, ja nie zawieram złych umów!" - podkreślił Donald Trump.





