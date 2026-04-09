Chamenei zapowiada zemstę na USA. "Nowa faza"

W skrócie Najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei zapowiedział zemstę na USA i Izraelu za zmarłych przywódców i męczenników Iranu.

Chamenei oświadczył, że Iran nie dąży do wojny, ale nie zrezygnuje ze swoich praw i liczy na wsparcie południowych sojuszników.

Zapowiedziano wejście w "nową fazę" kontroli nad cieśniną Ormuz, bez szczegółowego wyjaśnienia na czym strategia ta ma polegać.

Najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei oświadczył w czwartek, że jego kraj nie dąży do kontynuowania wojny z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, ale jednocześnie nie ma zamiaru zrzec się swoich praw.

Chamenei podkreślił, żeIran wciąż czeka na wsparcie ze strony swoich południowych sojuszników, aby wspólnie móc pokazać wrogim wojskom siłę "swojego braterstwa".

Oświadczenie najwyższego przywódcy Iranu. Zapowiada zemstę na wrogach

"Iran jest zdeterminowany, żeby zemścić się za swoich zmarłych przywódców i męczenników" - podano w oświadczeniu.

Następca Alego Chameneiego polecił Irańczykom, aby nie opuszczali ulic i nie rezygnowali z protestów przeciwko amerykańsko-izraelskim atakom, mimo trwających negocjacji z wrogiem.

"Iran nie dąży do wojny, ale nie zrzeknie się swoich praw i traktuje wszystkie fronty oporu jako zjednoczony byt" - dodał Chamenei.

Spór wokół cieśniny Ormuz. Chamenei o "nowej fazie" kontroli nad szlakiem

Najnowsze oświadczenie najwyższego przywódcy dla telewizji państwowej stoi w sprzeczności z amerykańskimi planami zarządzania cieśniną Ormuz. Chamenei zapowiedział, że Teheran wchodzi obecnie w "nową fazę" kontroli nad kluczowym dla transportu ropy naftowej szlakiem handlowym.

Nie sprecyzował jednak, na czym miałaby polegać nowa strategia Iranu w przepuszczaniu zagranicznych tankowców przez cieśninę.

NATO pomoże w otwarciu cieśniny Ormuz? Rutte apeluje do sojuszników

Na kilka godzin przed oświadczeniem Chameneiego sekretarz generalny NATO Mark Rutte wyraził gotowość Sojuszu do pomocy w przywróceniu płynnego ruchu w cieśninie Ormuz, jeśli obie strony konfliktu wyrażą gotowość do współpracy.

- Prawie bez wyjątku sojusznicy robią wszystko, o co proszą Stany Zjednoczone. Usłyszeli prośby prezydenta Trumpa i odpowiadają na nie - powiedział Rutte podczas przemówienia w amerykańskiej stolicy.

Na ten moment oczekiwania Teheranu i Waszyngtonu są jednak zupełnie skrajne. Prezydent USA Donald Trump domaga się pełnego odblokowania cieśniny, którą władze w Iranie zamknęły dzień po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.

Iran, choć zgodził się na częściowe otwarcie morskiego szlaku w ramach wynegocjowanego przez Pakistan rozejmu, domaga się opłat od tankowców powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi.

Źródło: Reuters, AFP

