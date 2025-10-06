Bliski Wschód
Bliski Wschód

Byli wśród zatrzymanych aktywistów. Oskarżają Izrael: Obelgi i nękanie

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Czworo portugalskich aktywistów z flotylli Sumud, zatrzymanej przez Izrael, oskarżyło władze tego kraju o złe traktowanie. Podobne oskarżenia wysuwają działacze z innych krajów. Zatrzymani mieli doświadczać przemocy psychicznej i fizycznej, a chorym na astmę odmawiano podania leków - wynika z ich relacji. Wśród zatrzymanych przez Izrael wciąż jest troje Polaków.

Flotylla Sumud została zatrzymana przez Izrael. Aktywiści oskarżają tamtejsze służby
Flotylla Sumud została zatrzymana przez Izrael. Aktywiści oskarżają tamtejsze służbyCihan Demirci / Gokhan Zobar/ANADOLUAFP

W skrócie

  • Aktywiści z flotylli Sumud oskarżają służby Izraela o niewłaściwe zachowanie i przemoc.
  • Tureccy działacze twierdzą, że europejscy uczestnicy "byli traktowani lepiej".
  • Wśród zatrzymanych przez Izrael są również Polacy, a kontakt z nimi jest utrudniony.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Deportowani przez Izrael portugalscy aktywiści przybyli w niedzielę przed północą samolotem na lotnisko im. Humberto Delgado w Lizbonie, gdzie byli witani przez kilkuset bliskich, przyjaciół oraz sympatyków.

Flotylla Sumud zatrzymana przez Izrael. Aktywiści o kulisach

Posłanka Bloku Lewicy Mariana Mortagua, która była nieformalną liderką grupy portugalskich aktywistów we flotylli do Gazy, w rozmowie z dziennikarzami oskarżyła Izrael o niehumanitarne praktyki. Podobne opinie wyraziło też troje jej towarzyszy.

Przekazali oni mediom, że służby izraelskie przetrzymywały ich w klatkach na słońcu, głodziły, odmawiały podania wody pitnej, a także "biły niektóre osoby z flotylli".

- Na własnej skórze mogliśmy się przekonać, jak traktuje swoich więźniów Izrael. Pewnie byłoby z nami gorzej, gdyby nie fakt, że jesteśmy Europejczykami - powiedziała Mariana Mortagua. Dodała, że podczas przesłuchań przed izraelskimi władzami próbowano zarzucić im popełnienie przestępstwa, jakim był udział w podróży flotylli statków do Gazy.

- Wymyślili sobie, że popełniliśmy takie przestępstwo, do którego żadne z nas się nie przyznało - powiedziała portugalska posłanka, dodając, że Izraelczycy próbowali ich zmusić do podpisania nieprawdziwych zarzutów.

Zobacz również:

Greta Thunberg jest przetrzymywana w więzieniu Ktzi'ot na pustyni Negew w Izraelu
Bliski Wschód

Greta Thunberg w izraelskim więzieniu. "Ciągnęli ją za włosy"

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Płynęli z pomocą do Gazy. Aktywiści zatrzymani przez Izrael

    Podobne zarzuty pod adresem izraelskich służb wysuwają także tureccy aktywiści.

    W rozmowie z mediami opowiedzieli oni o przemocy fizycznej i psychicznej, rasistowskich obelgach i nękaniu ze strony Izraela po ich zatrzymaniu na wodach międzynarodowych.

    Samolot z aktywistami z flotylli wylądował na lotnisku w Stambule w sobotę. Przyleciało nim 137 osób, w tym 36 obywateli Turcji. Aktywiści zostali przewiezieni do Instytutu Medycyny Sądowej w Stambule na badania lekarskie, a następnie złożyli zeznania prokuratorom w charakterze świadków.

    Jeden z nich, rozmawiając z agencją Anadolu, przyznał, że aktywiści zostali zmuszeni do siedzenia na betonowej podłodze przez trzy godziny w porcie w Aszdodzie, z rękami związanymi za plecami i głowami przyciśniętymi do ziemi.

    - Kiedy starsi i słabi ludzie, którzy nie byli w stanie wytrzymać w tej pozycji, zmieniali ją, byli kopani w głowę i skuwani - dodał.

    Zobacz również:

    Jedna z łodzi Global Sumud Flotilla
    Świat

    Nowe informacje ws. Polaków z flotylli Sumud. "Strajk głodowy"

    Artur Pokorski
    Artur Pokorski

      "Obywateli europejskich traktowano lepiej". Zarzuty pod adresem Izraela

      Rozmówca tureckiej agencji opowiedział o funkcjonariuszce, która miała go obrażać. Dodał, że kiedy aktywiści oskarżyli ją o rasizm, grożono im.

      - Pytali nas, dlaczego wjechaliśmy na terytorium Izraela bez pozwolenia. Powiedziałem, że nie wjechaliśmy na terytorium Izraela, ale zostaliśmy siłą zabrani z wód międzynarodowych. Pytali, dlaczego jedziemy do Gazy. Powiedziałem, że trwa tam ludobójstwo, że zabijają dzieci, że niesiemy pomoc humanitarną i że wyruszyliśmy do Gazy zgodnie z prawem międzynarodowym - relacjonował mężczyzna.

      Kolejny z aktywistów przyznał, że zatrzymanym odmawiano jedzenia i picia. - Kiedy próbowaliśmy się modlić, interweniowali - powiedział, dodając, że izraelskie siły ukradły mu rzeczy osobiste, w tym pieniądze.

      Inny z rozmówców tureckich mediów ocenił, że "obywateli europejskich traktowano lepiej niż Turków". - Dwóch aktywistów z astmą miało trudności z oddychaniem. Nie podano im żadnych leków. Budzili nas też co dwie godziny i przenosili do różnych miejsc w więzieniu - opowiedział.

      W czwartek prokuratury w Stambule i Ankarze ogłosiły wszczęcie śledztw dotyczących zatrzymania flotylli.

      Zobacz również:

      Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z Binjaminem Netanjahu
      Świat

      Trump zirytowany reakcją Netanjahu. Media o "twardej dyskusji" przywódców

      Marta Stępień
      Marta Stępień

        Flotylla Sumud płynęła do Strefy Gazy. Na statkach byli też Polacy

        Wśród zatrzymanych przez Izrael są też Polacy: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezes Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. W polskiej delegacji brała też udział obywatelka Wielkiej Brytanii Ewa Jasiewicz, która już wróciła do Turcji.

        Szef MSZ Radosław Sikorski informował, że konsul RP widział się z polskimi obywatelami. Wicepremier zapowiedział, że Polacy powinni w najbliższych dniach wrócić do kraju, mimo odmowy dobrowolnego wyjazdu.

        Rzecznik Global Movement to Gaza Poland Rafał Piotrowski informował z kolei, że kontakt z zatrzymanymi jest utrudniony.

        Flotylla Sumud, składająca się z około 40 łodzi i ponad 400 wolontariuszy z 47 krajów, została zatrzymana w nocy ze środy na czwartek przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych w odległości około 80 mil morskich od Strefy Gazy.

        Zobacz również:

        Siły izraelskie przejęły statki flotylli Sumud, wśród zatrzymanych jest troje Polaków
        Świat

        Nowe informacje o więzionych Polakach. "Kontakt z nimi jest utrudniony"

        Artur Pokorski
        Artur Pokorski
        "Wydarzenia": Prezydencki kebab. Karol Nawrocki spełnił obietnicęPolsat News

        Najnowsze