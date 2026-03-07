Od chwili ataku, w którym śmierć poniósł najwyższy duchowny przywódca Iranu jego syn, Mojtaba Chamenei, miał przebywać w ukryciu. Światowe agencje prasowe nie potwierdziły informacji o sobotnim ataku, w którym rzekomo miał zostać ranny.

O zdarzeniu donosiły m.in. "Times od Israel" i rosyjska agencja RIA Nowosti. Drugie z tych źródeł podało, powołując się na Al Hadath TV, że "syn zmarłego najwyższego przywódcy Iranu, Mojtaba Chamenei, mógł zostać ranny w ataku, ale wciąż żyje".

Serwis Eurasia Review przekazał z kolei, że celem sobotniego ataku stała się rezydencja Chameneiego. Świadczyć ma o tym nagranie udostęnione przez irańską stację nadawczą ZED TV. "Nie jest jasne, czy Mojtaba Chamenei (...) zginął w ataku" - twierdzi serwis, podczas gdy portal News.AZ poszedł o krok dalej, podając, że "krążące relacje, w tym te ze źródeł w Iranie, twierdzą, że Mojtaba został wyeliminowany dzisiaj".

Żadna z tych informacji nie znalazła dotąd potwierdzenia w niezależnych mediach ani międzynarodowych agencjach informacyjnych.

Mojtaba Chamenei uchodzi za głównego kandydata do objęcia stanowiska następnego najwyższego przywódcy kraju. Wciąż nie zapadły jednak w tej sprawie żadne oficjalne decyzje.

Irańskie media poinformowały w sobotę, że radykalni duchowni zaapelowali o szybki wybór nowego przywódcy, który pomoże pokierować Iranem w obliczu ataków USA i Izraela.

Wkrótce więcej informacji.

