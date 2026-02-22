Bliski Wschód
Bliski Wschód

Burza po słowach ambasadora USA w Izraelu. Państwa arabskie reagują

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Państwa muzułmańskie skrytykowały w niedzielę wypowiedzi ambasadora USA w Izraelu Mike'a Huckabee. Amerykański dyplomata w wywiadzie z Tuckerem Carlsonem stwierdził, że jego zdaniem Izrael mógłby zająć na Bliskim Wschodzie wszystkie tereny opisane w Biblii jako należące do Izraelitów.

Mężczyzna w garniturze z przypinką w klapie stoi na tle dwóch flag Izraela oraz fragmentu flagi Stanów Zjednoczonych. Tło utrzymane jest w ciemnej tonacji, podkreślając formalny charakter sceny.
Ambasador USA w Izraelu Mike HuckabeeOhad Zwigenberg© 2026 Associated Press - zdjęcia

W skrócie

  • Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee powiedział, że Izrael mógłby kontrolować wszystkie terytoria biblijne.
  • Państwa muzułmańskie oraz organizacje międzynarodowe potępiły tę wypowiedź jako niebezpieczną i naruszającą prawo międzynarodowe.
  • Przewodniczący izraelskiego parlamentu Amir Ohana pochwalił ambasadora USA.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas opublikowanego w piątek wywiadu dziennikarz Tucker Carlson zapytał amerykańskiego ambasadora w Izraelu co sądzi o biblijnym opisie, zgodnie z którym Izrael jako naród wybrany ma prawo do posiadania terytoriów od rzeki Nil w Egipcie po rzekę Eufrat płynącą przez Syrię i Irak.

- Gdyby to wszystko wzięli, to byłoby w porządku - stwierdził w odpowiedzi Mike Huckabee. Dodał jednak, że Izrael "nie chce całego tego terytorium", więc stwierdzenie to jest "nieco przesadzone".

Państwa muzułmańskie potępiają słowa amerykańskiego ambasadora

W niedzielę kilka państw muzułmańskich oraz trzy organizacje międzynarodowe zrzeszające te państwa wydały wspólne oświadczenie, w którym "wyraziły mocne potępienie i głęboki niepokój w związku z wypowiedziami amerykańskiego ambasadora w Izraelu, w których stwierdził, że akceptowalne by było, gdyby Izrael przejął kontrolę nad terytoriami należącymi do państw arabskich, w tym nad okupowanym Zachodnim Brzegiem".

Zobacz również:

Rosjanin uderzył w Izrael. Jest reakcja z Kremla. "Ledwo powstrzymałem śmiech"
Świat

"Ledwo powstrzymywałem śmiech". Izraelski minister reaguje na słowa Rosjanina

Alicja Krause
Alicja Krause

    Według nich słowa Huckabee są "niebezpieczne i zapalne" oraz stanowią naruszenie prawa międzynarodowego.

    "Izrael nie ma suwerenności nad żadnymi okupowanymi terytoriami palestyńskimi, ani żadnymi innymi okupowanymi terytoriami arabskimi. (...) Kontynuowanie ekspansjonistycznej polityki przez Izrael i podejmowanie nielegalnych działań wywoła przemoc i konflikt w regionie oraz podważy perspektywy pokoju" - napisano w oświadczeniu podpisanym przez MSZ Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Egiptu, Jordanii, Indonezji, Pakistanu, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Kuwejtu, Omanu, Bahrajnu, Libanu, Syrii oraz Palestyny, a także przez Organizację Współpracy Islamskiej, Ligę Państw Arabskich i Radę Współpracy Zatoki Perskiej.

    Izrael chwali ambasadora USA

    Osobno głos zabrał również Iran, którego minister spraw zagranicznych oskarżył amerykańskiego ambasadora o to, że ujawnił "aktywny udział USA w ekspansjonistycznej wojnie agresywnej" Izraela przeciwko Palestyńczykom.

    Wcześniej wypowiedzi ambasadora skomentowały również poszczególne państwa. Arabia Saudyjska określiła słowa dyplomaty jako "lekkomyślne i nieodpowiedzialne", a Jordania stwierdziła, że jest to "atak na suwerenność państw w regionie". W podobnym głosie wyraziły się również Kuwejt, Oman i Egipt.

    Wypowiedzi Huckabee pochwalił natomiast przewodniczący izraelskiego parlamentu Amir Ohana. "Gdybym był Amerykaninem, byłbym niezwykle dumny wiedząc, że mądry, nieugięty i wspaniały dżentelmen taki jak Mike Huckabee reprezentuje mój kraj" - napisał na portalu X.

    Zobacz również:

    Iran przeniósł pocisk Khorramshahr-4 przed rozmowami z USA. Zdj. ilustracyjne
    Świat

    Iran przenosi pocisk w kluczowej chwili. Mowa o "mieście rakietowym"

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    Przydacz w ''Gościu Wydarzeń'' po powrocie z Rady Pokoju: Wiele inicjatyw pokojowych dla Bliskiego WschoduPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze