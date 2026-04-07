W skrócie Premier Izraela Binjamin Netanjahu poinformował o zniszczeniu irańskich samolotów transportowych i "dziesiątek śmigłowców" przez izraelską armię.

Siły Zbrojne Izraela ogłosiły ataki na irańskie linie kolejowe i mosty używane przez Gwardię Rewolucyjną Iranu, ostrzegając mieszkańców przed przebywaniem w pobliżu tych obiektów.

Media przekazały o amerykańskim ataku na wyspę Chark oraz o równoczesnych atakach na infrastrukturę cywilną w miastach Karadż, Zandżan i Szahrijar, gdzie zginęło co najmniej dziewięć osób.

- Z coraz większą intensywnością miażdżymy irański terrorystyczny reżim - przekazał premier Binjamin Netanjahu. Jak dodał, izraelska armia zniszczyła w poniedziałek samoloty transportowe i "dziesiątki śmigłowców".

Netanjahu podkreślił, że Izrael nie atakuje narodu irańskiego, lecz ma na celu "osłabienie i zniszczenie reżimu terroru, który uciskał ich przez 47 lat".

Z kolei we wtorek uderzono w irańskie linie kolejowe i mosty używane przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Siły Obronne Izraela opublikowały w serwisie X komunikat, z którego wynika, że uszkodzeniu uległo osiem mostów na terytorium Iranu. Chodzi o obiekty w Teheranie, Karadżu, Tebrizie, Kaszanie i Kom.

Ataki na infrastrukturę Iranu. Trwa nieustanny ostrzał

Wcześniej Siły Obronne Izraela wydały ostrzeżenie, w którym ostrzegły mieszkańców Iranu przed poruszaniem się po kraju pociągami. Jak stwierdzono, obecność "w pociągach i w pobliżu linii kolejowych stanowi zagrożenie dla życia".

We wtorek media podały, że zaatakowana została również wyspa Chark, ale uderzenie przeprowadzili Amerykanie. O słyszanych eksplozjach jako pierwsza informowała irańska agencja Mehr.

Ultimatum dla Iranu kończy się. Trump ostrzega, "zginie cała cywilizacja"

Równolegle trwają ataki sił koalicji izraelsko-amerykańskiej na irańską infrastrukturę kolejową i drogową. Poważne uszkodzenia odnotowano m.in. w miastach Karadż i Zandża. Z kolei w Szahrijar pocisk trafił w dom mieszkalny i zabił co najmniej dziewięć osób.

"Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy nie zostanie przywrócona. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie" - przekazał za pośrednictwem Truth Social Donald Trump.

W nocy z wtorku na środę o godz. 2 czasu polskiego upływa ultimatum przedstawione władzom Iranu przez Donalda Trumpa. Prezydent USA zagroził, że zniszczy infrastrukturę energetyczną Iranu, jeśli Teheran nie odblokuje cieśniny Ormuz.

Źródło: Times of Israel, Mehr

