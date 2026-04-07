Bliski Wschód
Burzą mosty i tory, wysadzają sprzęt. Trwa powietrzna ofensywa Izraela w Iranie

Marcin Boniecki

Izrael nieustannie atakuje irańską infrastrukturę wojskową i cywilną. Premier Binjamin Netanjahu poinformował o zniszczeniu samolotów, śmigłowców oraz ważnych połączeń kolejowych i drogowych na obszarze wroga. Kończy się czas ultimatum wystosowanego pod adresem Teheranu przez Donalda Trumpa. Jeśli Iran nie zgodzi się na odblokowanie cieśniny Ormuz, ma dojść do potężnego uderzenia.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Mapa Iranu z zaznaczonymi miejscami izraelskich ataków i fragmentami zdjęć satelitarnych wybranych celów
Wojna na Bliskim Wschodzie. Izrael i USA zaostrzają ataki na irańską infrastrukturę

W skrócie

  • Premier Izraela Binjamin Netanjahu poinformował o zniszczeniu irańskich samolotów transportowych i "dziesiątek śmigłowców" przez izraelską armię.
  • Siły Zbrojne Izraela ogłosiły ataki na irańskie linie kolejowe i mosty używane przez Gwardię Rewolucyjną Iranu, ostrzegając mieszkańców przed przebywaniem w pobliżu tych obiektów.
  • Media przekazały o amerykańskim ataku na wyspę Chark oraz o równoczesnych atakach na infrastrukturę cywilną w miastach Karadż, Zandżan i Szahrijar, gdzie zginęło co najmniej dziewięć osób.
- Z coraz większą intensywnością miażdżymy irański terrorystyczny reżim - przekazał premier Binjamin Netanjahu. Jak dodał, izraelska armia zniszczyła w poniedziałek samoloty transportowe i "dziesiątki śmigłowców".

Netanjahu podkreślił, że Izrael nie atakuje narodu irańskiego, lecz ma na celu "osłabienie i zniszczenie reżimu terroru, który uciskał ich przez 47 lat".

Z kolei we wtorek uderzono w irańskie linie kolejowe i mosty używane przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Siły Obronne Izraela opublikowały w serwisie X komunikat, z którego wynika, że uszkodzeniu uległo osiem mostów na terytorium Iranu. Chodzi o obiekty w Teheranie, Karadżu, Tebrizie, Kaszanie i Kom.

Ataki na infrastrukturę Iranu. Trwa nieustanny ostrzał

Wcześniej Siły Obronne Izraela wydały ostrzeżenie, w którym ostrzegły mieszkańców Iranu przed poruszaniem się po kraju pociągami. Jak stwierdzono, obecność "w pociągach i w pobliżu linii kolejowych stanowi zagrożenie dla życia".

We wtorek media podały, że zaatakowana została również wyspa Chark, ale uderzenie przeprowadzili Amerykanie. O słyszanych eksplozjach jako pierwsza informowała irańska agencja Mehr.

Ultimatum dla Iranu kończy się. Trump ostrzega, "zginie cała cywilizacja"

Równolegle trwają ataki sił koalicji izraelsko-amerykańskiej na irańską infrastrukturę kolejową i drogową. Poważne uszkodzenia odnotowano m.in. w miastach Karadż i Zandża. Z kolei w Szahrijar pocisk trafił w dom mieszkalny i zabił co najmniej dziewięć osób.

"Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy nie zostanie przywrócona. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie" - przekazał za pośrednictwem Truth Social Donald Trump.

W nocy z wtorku na środę o godz. 2 czasu polskiego upływa ultimatum przedstawione władzom Iranu przez Donalda Trumpa. Prezydent USA zagroził, że zniszczy infrastrukturę energetyczną Iranu, jeśli Teheran nie odblokuje cieśniny Ormuz.

Źródło: Times of Israel, Mehr

Dorota Hilger
