W skrócie Unia Europejska potępia grożenie atakami na infrastrukturę cywilną oraz wzywa do powściągliwości i ochrony ludności cywilnej.

Komisja Europejska informuje, że unijna dyplomacja współpracuje z partnerami regionalnymi, by zapobiec eskalacji konfliktu dotyczącego cieśniny Ormuz.

Prezydent USA Donald Trump zagroził zniszczeniem wszystkich mostów i elektrowni w Iranie, jeśli kraj ten nie spełni ultimatum dotyczącego otwarcia cieśniny Ormuz.

Anitta Hipper podkreśliła, że UE zawsze opowiadała się za dyplomatycznym rozwiązaniem konfliktu. Podkreśliła, że ataki na infrastrukturę cywilną, w tym energetyczną, uderzą w miliony ludzi na Bliskim Wschodzie i poza nim, a także mogą prowadzić do niebezpiecznej eskalacji.

- Oczekujemy od wszystkich stron konfliktu maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej oraz pełnego poszanowania prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego - powiedziała.

W poniedziałek na groźby prezydenta USA zareagował przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, który we wpisie na X podkreślił, że "wszelkie ataki na infrastrukturę cywilną, a zwłaszcza obiekty energetyczne, są niezgodne z prawem i niedopuszczalne". Dodał, że dotyczy to zarówno sytuacji na Bliskim Wschodzie, jaki i wojny Rosji przeciw Ukrainie.

Zapytana, co UE może zrobić na rzecz otwarcia Ormuzu, rzeczniczka powiedziała, że szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas "współpracuje z partnerami w regionie", na "wszystkich szczeblach dyplomatycznych", by zapobiec dalszej eskalacji konfliktu. - Wkrótce poinformujemy o harmonogramie jej misji w tym regionie - zapewniła Hipper.

Ultimatum Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi Iranowi

Donald Trump zagroził zbombardowaniem wszystkich elektrowni i mostów w Iranie, jeśli władze tego kraju nie spełnią ultimatum do wtorku do godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy w środę w Polsce) i nie zawrą porozumienia, gwarantującego otwarcie cieśniny Ormuz, przez którą w czasie pokoju przepływa jedna piąta światowych dostaw ropy.

We wtorek amerykański prezydent zapowiedział, że jeśli w najbliższych godzinach nie dojdzie do porozumienia z Iranem, to "w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już się nie odrodzi". "Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie" - zaznaczył we wpisie na platformie Truth Social.

Władze w Teheranie odmawiają spełnienia amerykańskich żądań i zapowiadają odwet za potencjalne ataki amerykańskie. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował we wtorek, że "jeśli amerykańska armia terrorystyczna przekroczy czerwone linie, nasza odpowiedź rozszerzy się poza region".

