W skrócie Ponad 1,3 tys. cywilów zginęło w wyniku trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Izrael przeprowadził zmasowany atak na Teheran, a w odpowiedzi Iran wystrzelił pociski w stronę Izraela; konflikt objął także Arabię Saudyjską, Liban i Irak.

Ataki objęły instalacje naftowe w Iraku oraz lotnisko w Bagdadzie, a eskalacja doprowadziła do paraliżu żeglugi w cieśninie Ormuz oraz wzrostu cen ropy na światowych rynkach.

O liczbie zgonów wśród cywilów poinformował w swoim raporcie irański ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) Amir Saeid Iravani. Z jego danych wynika, że do tej pory zginęło ponad 1,3 tys. osób.

"W wyniku amerykańsko-izraelskich uderzeń zginęło 1332 cywilów, w tym kobiety i dzieci. Tysiące innych zostało rannych, a szkoły i szpitale są celowo atakowane" - oświadczył w piątek Amir Saeid Iravani.

Wojna w Iranie. Izrael przeprowadził zmasowany atak na Teheran

Siły Obrony Izraela potwierdziły ponadto przeprowadzenie w nocy z piątku na sobotę "zakrojonych na szeroką skalę" uderzeń na stolicę Iranu. Szef sztabu armii oświadczył, że jego oddziały "miażdżą irański reżim terrorystyczny".

W odpowiedzi Teheran wystrzelił nową salwę pocisków w kierunku Izraela. Syreny alarmowe rozbrzmiewały m.in. w Beer Szewie.

Konflikt rozlewa się również na sąsiednie państwa. Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o zestrzeleniu pocisku balistycznego, wymierzonego w bazę lotniczą Prince Sultan, gdzie stacjonują wojska USA.

W Libanie, gdzie według lokalnych władz zginęło już ponad 200 osób, w ataku na placówkę misji pokojowej ONZ UNIFIL ranni zostali żołnierze z Ghany.

Wojna w Iranie. Uderzono w instalacje naftowe oraz lotnisko

Jak podała agencja AFP, systemy obronne Kataru zneutralizowały również większość nadlatujących irańskich dronów. Celem ataków stały się także instalacje naftowe w Iraku oraz lotnisko w Bagdadzie. Dotychczas nie ma informacji o ewentualnych ofiarach i zniszczeniach.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł w piątek, że sytuacja grozi "wymknięciem się spod kontroli".

Przypomnijmy, że amerykańsko-izraelskie siły prowadzą od 28 lutego zintensyfikowany ostrzał celów w Iranie, na co Teheran odpowiada atakami odwetowymi.

Eskalacja konfliktu doprowadziła między innymi do paraliżu żeglugi w cieśninie Ormuz, efektem czego jest gwałtowny wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych o ponad 25 proc.

