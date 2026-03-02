W skrócie Tankowiec Athe Nova został zaatakowany przez dwa drony w pobliżu Cieśniny Ormuz, według irańskiej agencji Tasnim ataku dokonał Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

W ciągu ostatnich 48 godzin doszło do pięciu ataków na tankowce, w tym m.in. na Hercules Star, MKD Vyom, Skylight i Sea La Donna, a eksperci wskazują na pogarszające się bezpieczeństwo transportu morskiego w regionie.

USA i Izrael przeprowadziły ataki na terytorium Iranu, na co Iran odpowiedział uderzeniami między innymi na cele w Bahrajnie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Iraku, Omanie, Arabii Saudyjskiej i na Cyprze.

Tankowiec Athen Nova, pływający pod banderą Hondurasu, został zaatakowany przez dwa drony w pobliżu Cieśniny Ormuz - podał Reuters.

Według irańskiej agencji Tasnim atak przeprowadził Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), który twierdzi, że statek próbował nielegalnie przepłynąć strategiczny szlak.

Wojna w Iranie. Problemy w Cieśninie Ormuz

Irańskie wojsko podało także, że w Cieśninie Ormuz pływa tankowiec trafiony wcześniej przez dwa drony. W oświadczeniu pada nazwa statku - Athe Nova, który - jak stwierdzono - działał "w zgodzie z Ameryką".

W komunikacie nie stwierdzono wprost, że to Gwardia Rewolucyjna Iranu zaatakowała statek, ale incydent został wymieniony w raporcie dotyczącym działań militarnych tej jednostki.

Dane z systemu Windward z 2 marca wskazują, że tankowiec Athe Nova poruszał się chaotycznie i zatrzymywał się w pobliżu cieśniny, co sugeruje zagrożenie lub uszkodzenia po ataku.

Tankowiec ma 96 metrów długości i bogatą historię operacyjną w terminalach irańskich oraz portach Omanu.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Seria ataków na tankowce

To już piąty atak na tankowce w ciągu ostatnich 48 godzin. Poprzednie incydenty dotyczyły jednostek: Hercules Star, MKD Vyom, Skylight i Sea La Donna.

Wcześniej w Zatoce Omańskiej Mkd Vyom został zaatakowany przez łódź wypełnioną materiałami wybuchowymi - w wyniku eksplozji zginął członek załogi.

Równocześnie w Zatoce Perskiej uszkodzony został amerykański tankowiec produktowy Stena Imperative, który cumował w porcie po uderzeniach z powietrza. Właściciel jednostki, Stena Bulk, wraz z operatorem Crowley poinformowali o poważnych uszkodzeniach.

Eksperci podkreślają, że bezpieczeństwo transportu morskiego w regionie gwałtownie się pogarsza. Ataki są odpowiedzią Iranu na wcześniejsze uderzenia amerykańsko-izraelskie w regionie, co eskaluje napięcie w strategicznej części Zatoki Perskiej.

Konflikt na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakowały Iran

Armie USA i Izraela w sobotę rozpoczęły bombardowania celów na terytorium Iranu. W wyniku ataków zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei wraz z rodziną.

W ramach odwetu Iran rozpoczął ataki na Izrael i amerykańskie bazy znajdujące się na Bliskim Wschodzie. Irańskie drony i pociski spadły m.in. na cele w Bahrajnie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Iraku, Omanie, Arabii Saudyjskiej i na Cyprze.

W nocy z niedzieli na poniedziałek Izrael został również zaatakowany przez libański Hezbollah. W odpowiedzi izraelska armia przypuściła ataki na cele w Libanie.

Źródło: Reuters, Tasnim

