W skrócie Indie planują wysłać swoje okręty wojenne do Zatoki Omańskiej i na Morze Arabskie, by zapewnić bezpieczną żeglugę własnym statkom.

Obecnie Indie prowadzą negocjacje z Teheranem w sprawie przepuszczenia kolejnych tankowców przez cieśninę Ormuz.

Rzecznik indyjskiego MSZ poinformował, że temat wsparcia USA nie był dotychczas dyskutowany z Waszyngtonem.

Według źródeł, na które powołuje się agencja Bloomberga,Indie podjęły decyzję o wysłaniu co najmniej kilku okrętów na Bliski Wschód.

Mają one stacjonować w pobliżu cieśniny Ormuz, jednak nie wypływać na nią. Celem operacji miałaby być eskorta indyjskich statków na bezpieczniejsze wody na Morzu Arabskim.

W ostatnich dniach dwa indyjskie tankowce przewożące skroplony gaz przepłynęły bezpiecznie przez cieśninę Ormuz. Indie mają obecnie prowadzić negocjacje z Teheranem, by ten zgodził się na przepuszczenie jeszcze kilku indyjskich tankowców.

Według danych indyjskiego rządu obecnie w Zatoce Perskiej znajdują się 22 indyjskie statki, w tym m.in. sześć tankowców przewożących gaz ciekły i cztery przewożące ropę naftową.

Dotychczas indyjskie władze nie odpowiedziały na apel prezydenta USA Donalda Trumpa, który wezwał wiele krajów do wysłania swoich okrętów do Cieśniny Ormuz, by zabezpieczyć żeglugę statków przed irańskimi atakami. Rzecznik tamtejszego MSZ poinformował, że temat wsparcia USA nie był dotychczas dyskutowany z Waszyngtonem.

Indie importują niemal 90 proc. gazu z Bliskiego Wschodu, w związku z czym blokada cieśniny Ormuz związana z wojną między Izraelem i USA a Iranem doprowadziła do poważnych braków gazu kraju.

Potencjalna operacja indyjskich okrętów wojennych na Bliskim Wschodzie nie byłaby pierwszą taką w ostatnich latach. W 2024 roku Indie wysłały okręty na Morze Arabskie w związku z zagrożeniem atakami piratów powiązanych z jemeńskimi oddziałami Huti.

Źródła: Bloomberg, Interia

