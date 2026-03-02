W skrócie Siły zbrojne USA i Izraela przeprowadziły skoordynowaną operację wojskową w Iranie, w wyniku której zginął Najwyższy Przywódca Iranu Ali Chamenei oraz setki innych osób.

Iran przeprowadził ataki odwetowe na bazy wojskowe USA i Izraela oraz placówki w dziewięciu krajach regionu, a także pojawiły się protesty i zamieszki w kilku państwach Bliskiego Wschodu.

Światowi przywódcy, w tym UE, Rosja, Chiny, Niemcy i Wielka Brytania, wyrazili zaniepokojenie sytuacją oraz zaplanowali nadzwyczajne spotkania i działania związane z konfliktem.

W sobotę rano siły zbrojne USA i Izraela rozpoczęły skoordynowaną operację wojskową w Iranie. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa poinformowała, że decyzja o ataku na Bliskim Wschodzie zapadła już kilka tygodni temu, a jej celem jest zniszczenie potencjału rakietowego Iranu.

Z kolei premier Izraela Binjamin Netanhaju przekazał, że celem operacji jest usunięcie egzystencjalnego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu.

W początkowej fazie konfliktu w Teheranie nastąpiło kilkanaście eksplozji, w centrum, na północy i wschodzie miasta, nad którym unosiła się czarna chmura dymu.

Według irańskiego Czerwonego Półksiężyca od soboty w ataku na Iran zginęło co najmniej 555 osób, a kolejnych kilkaset zostało rannych. Sytuacja jest dynamiczna, a bilans może ulec zmianie.

Iran zapowiedział krwawy odwet na Stanach Zjednoczonych i Izraelu i niemal natychmiast wystrzelił w jednostki wojskowe obu krajów pociski balistyczne.

Wojna w Iranie. Śmierć ajatollaha i innych wysokich rangą urzędników

Jednym z głównych celów operacji wojskowej USA i Izraela było zlikwidowanie najbardziej wpływowych przedstawicieli irańskiego reżimu. Jak poinformowały w niedzielę rano irańskie media państwowe, najwyższy przywódca ajatollah Ali Chamenei zginął w zamachu w swoim biurze.

Począwszy od 1989 roku sprawował on niemal absolutną władzę nad organami państwa, siłami zbrojnymi i wymiarem sprawiedliwości, będąc zarazem duchowym przywódcą kraju.

"Chamenei, jeden z najgorszych ludzi w historii, nie żyje" - przekazał na platformie Truth Social Donald Trump. Oprócz Chameneiego w ataku zginęła również jego najbliższa rodzina oraz wysocy rangą urzędnicy.

Na ulicach Teheranu zgromadziły się setki tysięcy obywateli opłakujących śmierć swojego przywódcy. W kraju ogłoszono również 40-dniową żałobę narodową. Kondolencje narodowi irańskiemu złożyły między innymi władze Iraku.

Po śmierci Chameneiego władze w Iranie sprawować będzie tymczasowa rada przywódcza.

"Do czasu wyboru przyszłego przywódcy odpowiedzialność przejmą prezydent (Masud Pezeszkian), szef władzy sądowniczej (Golamhosejn Mohseni Edżei) oraz jeden z prawników Rady Strażników" - oznajmił sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani.

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Które kraje zostały zaatakowane?

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o przeprowadzeniu ataków na 27 baz amerykańskich na Bliskim Wschodzie oraz na izraelskie obiekty wojskowe w Tel Awiwie i pozostałych częściach Izraela.

Teheran zaatakował również inne państwa w regionie. Eksplozje, zamieszki i ataki dronów odnotowano w: Bahrajnie, Iraku, Jordanii, Kuwejcie, Libanie, Omanie, Katarze, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Większość dronów skierowanych w te regiony została przechwycona i zneutralizowana.

Jak poinformowało Dowództwo Centralne USA, podczas operacji "Epicka Furia", wymierzonej przeciwko irańskiemu reżimowi, zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych. To zarazem pierwsze ofiary konfliktu zbrojnego po stronie amerykańskiej.

Bliski Wschód. Protesty i zamieszki po atakach w Iranie

Oburzeni atakami mieszkańcy Bliskiego Wschodu błyskawicznie odpowiedzieli na interwencję zbrojną USA i Izraela. Zamieszki, protesty i ataki na placówki dyplomatyczne zarejestrowano w Pakistanie, Iraku i Kuwejcie.

W Bagdadzie protestujący rzucali kamieniami w mundurowych, którzy odpowiedzieli na agresywne zachowanie gazem łzawiącym. Źródło bliskie irackim siłom bezpieczeństwa przekazało agencji AFP, że dotychczasowe ataki na ambasadę i konsulat USA zostały udaremnione.

Do ataku na konsulat Stanów Zjednoczonych doszło także w mieście Karaczi w Pakistanie. W wyniku szturmu na jednostkę zginęło osiem osób, a 26 protestujących odniosło obrażenia. Większość protestujących przewiezionych do szpitala odniosło rany postrzałowe.

W poniedziałek doszło do kolejnego uderzenia w amerykańską placówkę. Czarny dym unosił się nad ambasadą USA w Kuwejcie. "Personel ambasady pozostaje w schronie" - przekazała placówka. Nie wiadomo, czy w wyniku ostrzału ktokolwiek został ranny.

Masakra w Libanie. Siły Izraela zabiły co najmniej 31 osób

Siły zbrojne Izraela ogłosiły w nocy z niedzieli na poniedziałek, że rozpoczęły uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy tej wspieranej przez Iran organizacji. Na przedmieściach libańskiej stolicy, Bejrutu, słyszano eksplozje.

Siły zbrojne Izraela zabiły co najmniej 31 osób, a 149 zostało rannych w zmasowanych atakach wojsk Binjamina Netanjahu.

- Hezbollah wybrał reżim irański ponad Liban i zainicjował atak na naszą ludność cywilną… zapłacą wysoką cenę - mówił powiedział Rafi Milo, dowódca Północnego Dowództwa Sił Zbrojnych Izraela.

Jerozolima poinformowała również, że w poniedziałek wymierzono "precyzyjne ataki" na kilku wysoko postawionych członków Hezbollahu.

Świat reaguje na wojnę w Iranie. Skrajne komentarze przywódców

Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie spotkał się z błyskawiczną reakcją Komisji Europejskiej, Chin, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen stwierdziła, że sytuacja w Iranie budzi poważne obawy.

- Pozostajemy w bliskim kontakcie z naszymi partnerami w regionie. Ponownie potwierdzamy nasze zdecydowane zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności regionalnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa nuklearnego i zapobiegania dalszej eskalacji - przekazała.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że na bieżąco monitoruje sytuację w Iranie, Izraelu i całym regionie oraz pozostaje w kontakcie z lokalnymi placówkami dyplomatycznymi.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer przekazał w niedzielę, że zaakceptował prośbę USA i udostępni brytyjskie bazy wojskowe w regionie Bliskiego Wschodu do działań defensywnych. Zapowiedział również współpracę brytyjskich i ukraińskich ekspertów z sojusznikami w Zatoce w celu zestrzeliwania irańskich dronów.

Ukraińskie MSZ stwierdziło, że obecne wydarzenia są konsekwencją terroru stosowanego przez irański reżim. Wyraziło również wsparcie dla całego narodu irańskiego.

Z kolei Pekin poinformował o "wysokim zaniepokojeniu" eskalacją działań wojskowych w Iranie. Podkreślił też, że suwerenność, bezpieczeństwo i integralność terytorialna Iranu powinny być bezwzględnie respektowane.

