Izrael w znaczącym ataku uderzył w bramę położonego w Teheranie więzienia Ewin , będącego symbolem opresji irańskiego reżimu - podały media izraelskie i irańskie. W nalocie celowo oszczędzono właściwe budynki więzienia , by nie skrzywdzić osadzonych - zaznaczył emigracyjny serwis Iran International.

Kac wyliczył także szereg innych celów izraelskich nalotów: siedzibę milicji Basidż należącej do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), kwaterę główną wewnętrznej służby bezpieczeństwa IRCG, a także "zegar zagłady Izraela". Zamontowany na teherańskim placu Palestyny cyfrowy zegar odliczał czas do zapowiadanego na 2040 r. zniszczenia Izraela. Przedstawiciele irańskich władz wielokrotnie wzywali do zlikwidowania państwa żydowskiego.