Bliski Wschód
Bliski Wschód

Będzie eskalacja? Izrael gotowy do ataku. "Czekamy na zielone światło"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Izrael czeka na zielone światło od USA, by móc przywrócić Iran do epoki kamienia - stwierdził izraelski minister obrony Israel Kac. Zaznaczył również, że w razie wznowienia ataków celem będzie "zniszczenie fundamentów" irańskiego reżimu. Z kolei Donald Trump przekazał, że Iran powinien jak najszybciej zawrzeć porozumienie z USA, bo w razie wznowienia ataków "będzie jeszcze gorzej".

Minister obrony Izraela Israel Kac na tle wybuchów
Minister obrony Izraela Jisrael Kac

W skrócie

  • Izraelski minister obrony Israel Kac zadeklarował gotowość armii do zarówno defensywnych, jak i ofensywnych działań przeciw Iranowi, czekając na zgodę USA.
  • Kac zapowiedział, że planowane ataki mają być znacznie bardziej niszczycielskie, a celem będzie zniszczenie infrastruktury Iranu i osłabienie tamtejszego reżimu.
  • 8 kwietnia ogłoszono zawieszenie broni między USA a Iranem, jednak do porozumienia nie doszło. Prezydent USA Donald Trump przedłużył rozejm bez podania terminu.
- Oczekujemy na zielone światło od Stanów Zjednoczonych, by przede wszystkim najpierw zakończyć eliminację dynastii Chamaneiów, a dodatkowo sprawić, że Iran powróci do ciemnych wieków i epoki kamienia poprzez zniszczenie kluczowych obiektów energetycznych i elektrycznych oraz rozmontowanie krajowej infrastruktury gospodarczej - powiedział minister obrony Izraela Israel Kac.

- Izraelska armia jest gotowa zarówno defensywnie, jak i ofensywnie, a cele zostały wybrane - dodał izraelski minister.

Bliski Wschód

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Szef resortu obrony Izraela zaznaczył jednocześnie, że kraj chciałby, aby kolejne ataki były znacznie bardziej niszczycielskie niż dotychczas.

- Tym razem, gdy wznowimy ataki, będą one inne i śmiercionośne. Po potężnych ciosach, jakie irański reżim terrorystyczny już przyjął, zada on druzgocące uderzenia w najbardziej wrażliwe punkty, co wstrząśnie jego fundamentami i doprowadzi do jego upadku - stwierdził Kac.

Trump grozi Iranowi. "Zegar tyka"

Głos zabrał również prezydent USA Donald Trump, który stwierdził, że nie przejmuje się konfliktem z Iranem. "Mam bardzo dużo czasu, natomiast Iran nie. Zegar tyka" - stwierdził amerykański przywódca we wpisie na platformie Truth Social.

"Irańska marynarka wojenna leży na dnie morza, ich siły powietrzne zostały zniszczone, nie mają już obrony przeciwlotniczej i radarowej, ich przywódców nie ma już z nami, blokada jest szczelna i silna, a będzie jeszcze gorzej. Czas nie jest po ich stronie" - dodał Trump.

Prezydent USA zaznaczył jednocześnie, że porozumienie z Iranem zostanie zawarte "tylko gdy będzie to dobre dla Stanów Zjednoczonych, naszych sojuszników i reszty świata".

Bliski Wschód. Trwa zawieszenie broni między między USA a Iranem

Izrael i USA rozpoczęły ataki na Iran 28 lutego. Już pierwszego dnia w bombardowaniach zginął irański najwyższy przywódca Ali Chamenei. Jego następcą został jego syn Modżtaba Chamenei, który w tym samym ataku miał zostać poważnie ranny.

8 kwietnia Waszyngton i Teheran zgodziły się na zawieszenie broni, podczas którego miały trwać negocjacje w Islamabadzie, w których funkcję mediatora miał pełnić Pakistan. Kolejna runda rozmów miała odbyć się w tym tygodniu, jednak Iran nie wysłał swojej delegacji do stolicy Pakistanu, w związku z czym negocjacje się nie odbyły.

Mimo to we wtorek prezydent USA Donald Trump ogłosił przedłużenie zawieszenia broni. Nie wskazał jednak terminu, do kiedy będzie ono obowiązywało.

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz
