W skrócie W Dhahran zaatakowano budynek administracyjny należący do Saudi Aramco po wcześniejszej eskalacji walk między siłami saudyjskimi a bojownikami Huti wspieranymi przez Iran.

Huti w ostatnich tygodniach przeprowadzali ataki rakietowe i za pomocą dronów na istotne obiekty energetyczne Arabii Saudyjskiej, prowadząc do ofiar i licznych rannych po uderzeniach w lotnisko w Rijadzie.

Prezydent Turcji w rozmowie telefonicznej zapewnił saudyjskiego następcę tronu o dalszym wsparciu Ankary dla Arabii Saudyjskiej wobec trwających ataków.

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Saudyjski resort poinformował, że pożar ośrodka Saudi Aramco w Dhahran został wykryty późnym wieczorem we wtorek. Nie odnotowano rannych ani ofiar śmiertelnych, choć doszło do znaczących uszkodzeń infrastruktury.

Saudi Aramco pod presją Hutich. Atak na centrum w Dhahran

Według ustaleń agencji Reutera kompleks, należący do naftowego giganta, został zaatakowany rakietą balistyczną. Uderzenie nastąpiło w wieżę biurową i spowodowało uszkodzenie trzech najwyższych pięter.

Jak dodaje agencja, kompleks w Dhahran to centrum operacyjne Saudi Aramco, z którego zarządza się rozległą siecią lądowych i morskich platform wiertniczych, rurociągów, rafinerii oraz terminali eksportowych.

Huti kontra Arabia Saudyjska. Drugi front na Bliskim Wschodzie

Huti od tygodni atakują Arabię Saudyjską, wystrzeliwując pociski balistyczne i drony w kierunku kluczowych saudyjskich obiektów energetycznych. Rebelianci sprzeciwiają się wsparciu królestwa dla międzynarodowo uznanego rządu w Jemenie, gdzie trwa zacięta wojna domowa.

W czasie eskalacji konfliktu Huti czterokrotnie wymierzyli w międzynarodowe lotnisko w Rijadzie. W wyniku sobotniego uderzenia zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Agencja Reutera zauważa, że był to najkrwawszy od dekady cios zadany Arabii Saudyjskiej.

Turcja za Arabią Saudyjską. Prezydent gwarantuje wsparcie

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan we wtorkowej rozmowie telefonicznej z saudyjskim następcą tronu, księciem Mohammedem bin Salmanem, zapewnił, żeAnkara będzie nadal wspierać Arabię Saudyjską w obliczu ataków ze strony jemeńskich bojowników Huti.

W wydanym oświadczeniu kancelaria Erdogana przekazała, że prezydent stanowczo potępił ataki Huti i wyraził przekonanie, iż "wyzwanie to zostanie przezwyciężone".

Źródła: Reuters, CNN



