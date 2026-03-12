W skrócie Iran przeprowadził ataki rakietowe i dronowe na cele w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie i Bahrajnie, a izraelskie lotnictwo rozpoczęło nową falę ataków na Teheran.

Szósty kontenerowiec został trafiony u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co najmniej jeden marynarz zginął, a Arabia Saudyjska przekierowała handel morski do portów nad Morzem Czerwonym.

W Iraku celem stały się bazy wojskowe USA, siedziba proirańskich Sił Mobilizacji Ludowej oraz włoska baza w Irbilu, gdzie nie odnotowano ofiar wśród włoskiego personelu.

"To rażący akt agresji, jaskrawe naruszenie prawa międzynarodowego i niebezpieczna eskalacja" - oświadczyło ministerstwo spraw zagranicznych Kataru, potępiając irańskie uderzenia w infrastrukturę regionu, w tym w omański port Salalah.

Najpoważniejszą sytuację odnotowano w Bahrajnie, gdzie pociski trafiły w zbiorniki paliwa w prowincji Muharrak, w pobliżu międzynarodowego lotniska. Tamtejsze MSW wezwało mieszkańców okolicznych miast do pozostania w domach i uszczelnienia okien z powodu gęstego dymu. Resort poinformował także o aresztowaniu czterech osób pod zarzutem szpiegostwa na rzecz irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

W Dubaju dron uderzył w budynek mieszkalny, wywołując pożar, który został szybko opanowany. Resort obrony Arabii Saudyjskiej poinformował o zestrzeleniu 18 wrogich dronów celujących m.in. we wschodnie pola naftowe.

Zatoka Perska. Szósty kontenerowiec trafiony. Nie żyje co najmniej jedna osoba

Sytuacja na wodach w regionie Zatoki Perskiej staje się coraz bardziej napięta. Brytyjska organizacja UKMTO przekazała w czwartek nad ranem informacje o uderzeniu w kolejny kontenerowiec "nieznanym pociskiem". Do zdarzenia doszło ok. 35 mil morskich od portu Jebel Ali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - podała CNN, bez ujawniania dalszych szczegółów. Wcześniej w środę informowano o uderzeniach w łącznie pięć jednostek w regionie. Co najmniej jeden marynarz zginął.

W obliczu trwającej blokady Cieśniny Ormuz władze Arabii Saudyjskiej rozpoczęły operację przekierowywania handlu morskiego do swoich zachodnich portów nad Morzem Czerwonym.

Irak. Seria ataków na bazy wojskowe USA i Włoch

Niespokojnie jest również w Iraku, gdzie celem stały się bazy wojskowe USA oraz siedziba proirańskich Sił Mobilizacji Ludowej, gdzie w wyniku nalotu zginęło co najmniej 10 osób. Celem stała się także włoska baza w irackim Irbilu.

- Pocisk trafił w naszą bazę w Irbilu. Nie ma ofiar ani rannych wśród włoskiego personelu. Wszyscy mają się dobrze - ogłosił szef resortu obrony Włoch Guido Crosetto, cytowany przez agencje ANSA.

Szef włoskiej dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani napisał na platformie X: "Stanowczo potępiam atak na włoską bazę w Irbilu. Rozmawiałem z ambasadorem Włoch w Iraku. Na szczęście naszym żołnierzom nic się nie stało i są bezpieczni w bunkrze. Wyrażam im solidarność i wdzięczność za codzienną służbę dla ojczyzny".

Bliski Wschód. Fala ataków Izraela na Teheran i Bejrut

Z kolei dziennik "The Times of Israel", powołując się na Siły Obronne Izraela, podał w nocy ze środy na czwartek, że izraelskie lotnictwo rozpoczęło nową falę ataków na wielką skalę naTeheran.

Nieznane są na razie skutki najnowszego ataku na irańską stolicę.

W osobnym komunikacie izraelskie wojsko podało, że w nocy przeprowadziło ataki na południowe przedmieścia Bejrutu, celując w Hezbollah, który zapowiedział nową, dużą operację przeciwko Izraelowi. Lokalne media wyemitowały nagranie pokazujące dym unoszący się nad nadmorską drogą po ataku w centrum Bejrutu.

"W wyniku izraelskiego ataku na Ramlet al-Bayda w Bejrucie początkowo zginęło siedem osób, a 21 zostało rannych" - poinformowało ministerstwo zdrowia w oświadczeniu.

Od 28 lutego siły USA i Izraela dokonują ataków na Iran, który w odwecie uderza w Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu.

