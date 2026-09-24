W czwartek Arabia Saudyjska przechwyciła sześć pocisków balistycznych wystrzelonych przez wspieranych przez Iran jemeńskich bojowników Huti. Rakiety miały być skierowane na miasto Taif w zachodniej części kraju oraz Janbu nad Morzem Czerwonym.

Wcześniej Huti oświadczyli, że przeprowadzili ataki na - jak sami określili - "wrażliwy cel" w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie oraz na obiekty Saudi Aramco w Janbu.

Saudi Aramco to saudyjski koncern paliwowo-chemiczny, największy na świecie pod względem dziennej produkcji.

Arabia Saudyjska przechwyciła pociski. Huti twierdzą, że "osiągnęli cele"

Rzecznik Hutich Yahya Saree powiedział, że bojownicy wykorzystali w tych dwóch operacjach pociski balistyczne i manewrujące, a także drony. Dodał, że grupa "osiągnęła swoje cele".

Agencja Reutera informuje, że Arabii Saudyjskiej nie ogłosiła w czwartek alarmu w Rijadzie. Alert objął natomiast Dżuddę oraz Mekkę.

"Dziesiątki pocisków balistycznych i dronów". Huti o swojej ofensywie

Saree mówił, że Huti zaatakowali też saudyjskie obiekty wojskowe w prowincji Dżizan, graniczącej z Jemenem. Twierdził, że uderzenie przeprowadzono przy użyciu "dziesiątek" pocisków balistycznych i dronów, celując w "centra operacyjne, centra dowodzenia i kontroli, magazyny broni" w Dżizan, a także stanowiska wystrzeliwania rakiet i obozy wojskowe.

W środę saudyjska obrona ogłosiła alarm dotyczący potencjalnego zagrożenia w prowincji, ale w czwartek nie wydano tam żadnych alertów.

Władze ostrzegły również przed potencjalnym zagrożeniem w północno-zachodniej prowincji Tabuk, w pobliżu granicy z Jordanią. Według agencji Reutera w tym regionie podczas najnowszej eskalacji konfliktu między Arabią Saudyjską a Hutimi w tym miesiącu - stało się to po raz pierwszy. Bojownicy atakowali bowiem głównie południowe obszary kraju.

Prawie dwa tygodnie temu w błyskawicznej ofensywie zajęli całe zachodnie wybrzeże Jemenu, co doprowadziło ich do brzegów strategicznej cieśniny Bab al-Mandab na Morzu Czerwonym.

Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Huti walczą z siłami rządowymi w Jemenie

Siły rządowe w Jemenie, wspierane przez Rijad, odparły wcześniej nocne ataki Hutich na kluczową trasę zaopatrzeniową prowadzącą do trzeciego co do wielkości miasta kraju - Taiz - z południowego miasta portowego Aden, gdzie ma siedzibę uznany na arenie międzynarodowej rząd - poinformowały agencję Reutera źródła rządowe.

Walki te stanowią najnowszy epizod trwającej od 12 lat wojny domowej w Jemenie, która od czasu zawieszenia broni w 2022 roku pozostawała w dużej mierze zamrożona. Huti zajęli stolicę - Sanę w 2014 roku. To w następnym roku doprowadziło do interwencji wojskowej pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej w celu wsparcia uznanego na arenie międzynarodowej rządu.

Według danych ONZ w ostatnich walkach zginęło ponad 700 osób, a tysiące zostało rannych. Prawie 130 tys. Jemeńczyków zostało wysiedlonych w obrębie kraju, a ponad trzy tysiące uciekło łodziami przez Morze Czerwone do Afryki.



