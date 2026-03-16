Bliski Wschód
Ataki na Abu Zabi i Dubaj. Pocisk trafił w pojazd cywilny

Artur Pokorski

Pocisk uderzył w pojazd cywilny w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zginęła jedna osoba. Wcześniej pojawiły się informacje o uderzeniu drona w pobliżu międzynarodowego lotniska w Dubaju.

Dron uderzył w okolice międzynarodowego lotniska w Dubaju, powodując duży pożar
W skrócie

  • Pocisk uderzył w pojazd cywilny w Abu Zabi, powodując śmierć obywatela palestyńskiego.
  • W pobliżu międzynarodowego lotniska w Dubaju doszło do pożaru zbiornika paliwowego w wyniku "incydentu z udziałem drona", wstrzymano ruch lotniczy.
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie zostały zaatakowane 260 pociskami balistycznymi i ponad 1500 dronami od wybuchu wojny.
Niespokojnie jest w Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w których doszło do ataków z powietrza.

"Władze Abu Zabi zareagowały na zdarzenie, w którym pocisk spadł na pojazd cywilny w rejonie Al-Bahja, powodując śmierć Palestyńczyka" - poinformowało w oświadczeniu biuro prasowe emiratu Abu Zabi.

W komunikacie zaapelowano do obywateli, żeby czerpać informacje "wyłącznie z oficjalnych źródeł i unikało rozpowszechniania plotek lub niepotwierdzonych informacji".

Iran atakuje Zjednoczone Emiraty Arabskie. "Incydent z udziałem drona"

Wcześniej władze Dubaju podały, że w nocy z niedzieli na poniedziałek wybuchł pożar w pobliżu lotniska międzynarodowego. Powodem było zapalenie się jednego ze zbiorników z paliwem, co było następstwem "incydentu z udziałem drona".

Bliski Wschód

    "Podejmowane są wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa" - napisano w komunikacie na platformie X.

    "Zespoły obrony cywilnej Dubaju pracują obecnie nad ugaszeniem pożaru" - przekazały władze miasta. Nikt nie został poszkodowany.

    Dubaj. Międzynarodowe lotnisko po raz kolejny na celowniku

    W związku z wydarzeniem cały ruch na lotnisku został wstrzymany do odwołania. "Urząd Lotnictwa Cywilnego Dubaju ogłasza tymczasowe zawieszenie lotów na międzynarodowym lotnisku w Dubaju jako środek ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pasażerom i personelowi" - podało biuro prasowe władz w Dubaju na X.

      To kolejny dronowy atak Iranu na Dubaj w ciągu ostatnich kilku dni. W piątek rano centrum miasta wstrząsnęła seria potężnych wybuchów, a władze emiratu potwierdziły, że obrona przeciwlotnicza przechwyciła nad metropolią wrogiego drona.

      Bliski Wschód. Irańskie ataki odwetowe

      Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się głównym celem irańskich ataków w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie.

      Według agencji AFP, od wybuchu wojny kraj ten został zaatakowany 260 pociskami balistycznymi i ponad 1500 dronami.

      Teheran odpowiada w ten sposób na amerykańsko-izraelskie naloty. Iran dokonuje ataków odwetowych także na inne państwa w regionie.

      W niedzielę Ministerstwo Obrony ZEA informowało, że na skutek nalotów zginęło sześć osób, a 142 odniosły lekkie lub średnie obrażenia.

