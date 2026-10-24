W skrócie Stany Zjednoczone zaktualizowały ostrzeżenia dla podróżujących na Bliski Wschód, wprowadzając czwarty stopień zagrożenia dla Libanu i Iraku.

Departament Stanu nakazał rodzinom rządowych pracowników opuszczenie Arabii Saudyjskiej oraz zredukował personel w ambasadach w Jordanii, Libanie, Katarze i ZEA.

Jemeńscy rebelianci Huti wystrzelili dwa pociski balistyczne w stronę Arabii Saudyjskiej oraz zaatakowali bazę morską i obóz wojskowy w Adenie.

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Placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych wydały serię aktualizacji alertów dotyczących podróżowania na Bliski Wschód. Waszyngton swoje obawy argumentuje "nasileniem się agresji" Hutich.

Zaktualizowane zalecenia dla podróżujących Amerykanów wydano w odniesieniu do państw:

Arabii Saudyjskiej,

Kataru,

Zjednoczonych Emiratów Arabskich,

Bahrajnu,

Iraku,

Libanu,

Izraela.

Bliski Wschód. USA zaktualizowały ostrzeżenia dla Amerykanów

Najwyższy, czwarty poziom ostrzeżenia głoszący "nie podróżuj" dotyczy Libanu i Iraku. Z kolei trzeci stopień "rozważ podróżowanie" obejmuje Bahrajn, Izrael, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar.

Jak czytamy, Departament Stanu nakazał pracownikom rządu Stanów Zjednoczonych oraz ich rodzinom, aby opuścili Arabię Saudyjską, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa. Pracownicy ci potrzebują specjalnego pozwolenia, aby korzystać z tamtejszego lotniska czy wjechać do poszczególnych miast. Zakazano im także zbliżania się do granicy z Jemenem.

Pracowników rządu USA przebywających w Bahrajnie powiadomiono natomiast, że w związku ze zmieniającą się sytuacją w zakresie bezpieczeństwa "mogą zostać wprowadzone dodatkowe zmiany w rozmieszczeniu personelu amerykańskiego podlegającego szefowi misji". Podobny komunikat wydano dla innych regionów.

Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Huti zaatakowali w Arabii Saudyjskiej

W sobotę saudyjska Obrona Cywilna poinformowała, że przechwyciła dwa pociski balistyczne wystrzelone przez jemeńskich Huti. Leciały one w kierunku Mekki i Medyny, a ich szczątki spadły w kilku miejscach, m.in. w Dżuddzie, Taifie i Rabighu.

Wcześniej wspierani przez Iran bojownicy przekazali, że zaatakowali jemeńskie miasto Aden, które jest tymczasową siedzibą rządu wspieranego przez Arabię Saudyjską.

Huti twierdzą, że uderzyli tam w bazę morską i obóz wojskowy Al-Nasr nadzorowany przez siły saudyjskie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Jemenu, na które powołuje się agencja AFP, poinformowało, że celem ataku była siedziba straży przybrzeżnej i budynek znajdujący się w innym miejscu.

Od kilku dni sytuacja na Bliskim Wschodzie ponownie staje się napięta. Media przekazały, że amerykański wywiad ostrzegł sekretarza stanu Marka Rubia o irańskich planach ataków przeciwko dyplomatom USA w regionie.

W ambasadach w Jordanii, Libanie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich ogłoszono redukcję personelu. Dzieje się to na tle przygotowań Waszyngtonu do wznowienia potężnych uderzeń na Iran, co zapowiadał Donald Trump.

Źródła: AFP, Reuters, Interia



