W skrócie W pobliżu międzynarodowego lotniska w Dubaju wybuchł pożar spowodowany incydentem z udziałem drona, który uszkodził jeden ze zbiorników z paliwem.

Ruch lotniczy na lotnisku w Dubaju oraz ruch na drodze dojazdowej i w tunelu zostały tymczasowo wstrzymane, a linie Emirates zawiesiły loty do miasta.

Poniedziałkowy incydent był trzecim zdarzeniem tego typu na lotnisku i kolejnym atakiem dronowym Iranu na Dubaj w ostatnich dniach.

"Władze reagują obecnie na pożar spowodowany incydentem z udziałem drona w pobliżu międzynarodowego portu lotniczego w Dubaju. Podejmowane są wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa" - napisano w komunikacie na platformie X.

"Uszkodzony został jeden ze zbiorników z paliwem. Zespoły obrony cywilnej Dubaju pracują obecnie nad ugaszeniem pożaru. Nie zgłoszono żadnych obrażeń" - dodały władze miasta.

Tuż przed godziną 5 agencja Reutera przekazała, że pożar został opanowany.

Dubaj. Pożar w pobliżu lotniska. Wstrzymano ruch lotniczy

W związku z wydarzeniem cały ruch na lotnisku został wstrzymany do odwołania.

"Urząd Lotnictwa Cywilnego Dubaju ogłasza tymczasowe zawieszenie lotów na międzynarodowym lotnisku w Dubaju jako środek ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pasażerom i personelowi" - podało biuro prasowe władz w Dubaju na X.

Policja poinformowała, że ruch na drodze dojazdowej do lotniska oraz w tunelu również został tymczasowo wstrzymany, a linie lotnicze Emirates zawiesiły loty do Dubaju.

Bliski Wschód. Seria ataków na Dubaj. Iran wysyła drony nad miasto

Poniedziałkowy incydent jest trzecim tego typu zdarzeniem na lotnisku w Dubaju i kolejnym atakiem dronowym Iranu na miasto w ciągu ostatnich kilku dni. W piątek rano centrum miasta wstrząsnęła seria potężnych wybuchów, a władze emiratu potwierdziły, że obrona przeciwlotnicza przechwyciła nad metropolią wrogiego drona.

Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się głównym celem irańskich ataków w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Według agencji AFP, od wybuchu wojny 28 lutego kraj ten został zaatakowany 260 pociskami balistycznymi i ponad 1500 dronami.

Źródło: Reuters

