Atak w pobliżu lotniska w Dubaju. Pożar zbiornika z paliwem, wstrzymano loty
W pobliżu międzynarodowego lotniska w Dubaju wybuchł pożar wywołany "incydentem z udziałem drona" - przekazały władze tego kraju. W wyniku incydentu zapalił się jeden ze zbiorników z paliwem. Ruch lotniczy został zawieszony. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
W skrócie
- W pobliżu międzynarodowego lotniska w Dubaju wybuchł pożar spowodowany incydentem z udziałem drona, który uszkodził jeden ze zbiorników z paliwem.
- Ruch lotniczy na lotnisku w Dubaju oraz ruch na drodze dojazdowej i w tunelu zostały tymczasowo wstrzymane, a linie Emirates zawiesiły loty do miasta.
- Poniedziałkowy incydent był trzecim zdarzeniem tego typu na lotnisku i kolejnym atakiem dronowym Iranu na Dubaj w ostatnich dniach.
"Władze reagują obecnie na pożar spowodowany incydentem z udziałem drona w pobliżu międzynarodowego portu lotniczego w Dubaju. Podejmowane są wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa" - napisano w komunikacie na platformie X.
"Uszkodzony został jeden ze zbiorników z paliwem. Zespoły obrony cywilnej Dubaju pracują obecnie nad ugaszeniem pożaru. Nie zgłoszono żadnych obrażeń" - dodały władze miasta.
Tuż przed godziną 5 agencja Reutera przekazała, że pożar został opanowany.
Dubaj. Pożar w pobliżu lotniska. Wstrzymano ruch lotniczy
W związku z wydarzeniem cały ruch na lotnisku został wstrzymany do odwołania.
"Urząd Lotnictwa Cywilnego Dubaju ogłasza tymczasowe zawieszenie lotów na międzynarodowym lotnisku w Dubaju jako środek ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pasażerom i personelowi" - podało biuro prasowe władz w Dubaju na X.
Policja poinformowała, że ruch na drodze dojazdowej do lotniska oraz w tunelu również został tymczasowo wstrzymany, a linie lotnicze Emirates zawiesiły loty do Dubaju.
Bliski Wschód. Seria ataków na Dubaj. Iran wysyła drony nad miasto
Poniedziałkowy incydent jest trzecim tego typu zdarzeniem na lotnisku w Dubaju i kolejnym atakiem dronowym Iranu na miasto w ciągu ostatnich kilku dni. W piątek rano centrum miasta wstrząsnęła seria potężnych wybuchów, a władze emiratu potwierdziły, że obrona przeciwlotnicza przechwyciła nad metropolią wrogiego drona.
Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się głównym celem irańskich ataków w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Według agencji AFP, od wybuchu wojny 28 lutego kraj ten został zaatakowany 260 pociskami balistycznymi i ponad 1500 dronami.
Źródło: Reuters