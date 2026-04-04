W skrócie USA i Izrael przeprowadziły naloty na Iran, trafiając m.in. w pobliże elektrowni jądrowej w Buszehrze, gdzie zginął pracownik ochrony i uszkodzono budynek.

Rosyjski koncern Rosatom ewakuował kolejnych 198 pracowników z elektrowni w Buszehrze i planuje ograniczyć personel do minimum do czasu ustabilizowania sytuacji.

W ostatnich dniach atakowano także inne elementy irańskiej infrastruktury, w tym zakłady petrochemiczne oraz obiekt ministerstwa rolnictwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sobotę USA i Izrael kontynuowały rozpoczęte 28 lutego naloty na Iran, uderzając m.in. w obiekty przemysłowe. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że jeden z pocisków uderzył w pobliżu elektrowni jądrowej w Buszehrze.

Na miejscu zginął pracownik ochrony, a jeden z budynków został uszkodzony przez odłamki i falę uderzeniową. MAEA podkreśliła, że nie odnotowano wzrostu poziomu promieniowania.

Irańska agencja Tasnim podała też za irańską organizacją energii atomowej, że główne instalacje nie zostały naruszone i produkcja nie została zakłócona.

Mimo to rosyjski koncern Rosatom ewakuował w sobotę kolejnych 198 pracowników z elektrowni - poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Firma prowadzi ewakuacje swoich pracowników od samego wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem.

Sobotnia ewakuacja - zaznaczył Reuters - była zaplanowana jeszcze przed ostatnim uderzeniem. Jak stwierdził szef Rosatomu Aleksiej Lichaczow, wydarzenia w pobliżu elektrowni rozwijają się zgodnie z najgorszym scenariuszem.

Dopóki sytuacja w Iranie się nie ustabilizuje, Rosatom planuje tymczasowo ograniczyć liczbę pracowników elektrowni do minimum. Koncern, który zbudował pierwszy blok jedynej irańskiej elektrowni jądrowej w Buszehrze, ewakuował już część swojego personelu przez Armenię.

Jesienią ubiegłego roku Iran poinformował o podpisaniu umowy z Rosatomem o wartości 25 mld dolarów na budowę czterech bloków jądrowych o mocy 5 gigawatów w innym miejscu na południowym wschodzie kraju. Strony podpisały również memorandum w sprawie rozwoju małych elektrowni jądrowych w Iranie.

Atak w pobliżu elektrowni w Buszehrze to niejedyne uderzenie na irańską infrastrukturę krytyczną w ostatnich dniach i godzinach. Gubernator prowincji Chuzestan oświadczył, że wybuchy w zakładach petrochemicznych w Bander-e Mahszahr i Bandar-e Emam były skutkiem ataku USA i Izraela.

Według irańskiej agencji Fars celem były instalacje w strefie ekonomicznej specjalizującej się w eksporcie ropy naftowej i produktów petrochemicznych. Jak przekazał "Tehran Times" trafiony został również obiekt ministerstwa rolnictwa w Mehranie na zachodzie kraju przy granicy z Irakiem.

Od 28 lutego trwają naloty sił Izraela i USA na Iran. Teheran w odpowiedzi atakuje Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam bazy amerykańskie, jak i obiekty cywilne.

