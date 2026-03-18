Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że we wtorek amerykańskie siły przeprowadziły atak z wykorzystaniem dwutonowych bomb penetrujących na irańskie podziemne składy pocisków przeciwokrętowych w pobliżu cieśniny Ormuz.

USA atakują w cieśninie Ormuz. Zrzucili potężne bomby

"Kilka godzin temu amerykańskie siły pomyślnie wykorzystały wiele głęboko penetrujących bomb o masie 5 tys. funtów (ok. 2,3 tony) przeciwko umocnionym irańskim stanowiskom rakietowym wzdłuż irańskiego wybrzeża, w pobliżu cieśniny Ormuz" - napisało dowództwo w serwisie X.

"Irańskie, przeciwokrętowe pociski manewrujące znajdujące się na tych stanowiskach stanowiły zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi w cieśninie" - dodał CENTCOM.

Niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Atak na bazę australijskich żołnierzy

W nocy z wtorku na środę irański pocisk spadł w pobliżu bazy Al Minhad w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), gdzie stacjonują australijscy żołnierze. Premier Australii Anthony Albanese oświadczył, że "nikt z australijskiego personelu nie został ranny" i dodał, że uderzenie wywołało pożar oraz spowodowało drobne uszkodzenia budynku mieszkalnego i placówki medycznej.

W osobnym komunikacie ministerstwo obrony ZEA poinformowało w środę nad ranem, że "obecnie reaguje na zagrożenia związane z atakami rakietowymi i dronami ze strony Iranu".

Ataki dronowe i rakietowe odnotowano także w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze i Kuwejcie.

Saudyjski resort obrony potwierdził, że zneutralizował łącznie 13 dronów oraz pocisk balistyczny. Odłamki spadły "w pobliżu bazy powietrznej Prince Sultan, nie wyrządzając szkód" - poinformowano. Ministerstwo zapewniło, że "wszelkie słyszalne wybuchy są wynikiem działania systemów obrony powietrznej, które przechwytują ataki".

Na środę wieczorem zwołano w Rijadzie konsultacyjne spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów arabskich i islamskich, by omówić "sposoby wspierania regionalnego bezpieczeństwa i stabilności" - przekazał saudyjski resort.

Z kolei w Katarze "siły zbrojne przechwyciły atak rakietowy wymierzony w Katar" - napisało miejscowe ministerstwo obrony w komunikacie. Agencja AFP poinformowała o słyszalnym wybuchu w stolicy kraju Dosze. Systemy przeciwlotnicze aktywowano również w Kuwejcie, a władze Bahrajnu nakazały mieszkańcom udanie się do schronów. Celem ataku drona była ponadto amerykańska ambasada w Bagdadzie.

Izrael przeprowadził atak na Liban. Mieli nie uprzedzić o nalotach

Tymczasem władze Libanu powiadomiły, że co najmniej sześć osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku nalotów na centrum Bejrutu, które w nocy z wtorku na środę przeprowadził Izrael. Wcześniej agencja Reutera informowała o ciężkich bombardowaniach stolicy.

W komunikacie libańskich władz, który cytuje agencja AFP, podano, że obok ostrzału stolicy Libanu Izrael prowadził też ataki na Tyr w południowej części kraju. AFP przekazała, powołując się na libańskie media, że celem nalotów były m.in. gęsto zaludnione rejony w stolicy Libanu. Niektóre ataki miały zostać przeprowadzone bez uprzedzenia. Izraelska armia zazwyczaj najpierw wydaje nakazy ewakuacji, a dopiero później rozpoczyna ostrzał.

Nad ranem zaatakowano siedzibę Hezbollahu w dzielnicy Bachoura, również w centrum Bejrutu. Ostrzał poprzedzono nakazem ewakuacji w promieniu 300 m od zadeklarowanego celu ataku.

Izraelska armia poinformowała we wtorek o rozpoczęciu "szerokiej" fali ataków na cele w Teheranie oraz w Bejrucie. Operacja jest reakcją na wcześniejszy, skoordynowany ostrzał rakietowy terytorium Izraela przeprowadzony przez Iran i terrorystyczne ugrupowanie Hezbollah.

Blokada cieśniny Ormuz. Zapowiedzi Donalda Trumpa

Prezydent USA Donald Trump apelował do rządów państw sojuszniczych o pomoc w odblokowaniu cieśniny Ormuz po tym, jak Iran zablokował ten kluczowy dla transportu ropy i gazu ziemnego szlak wodny. Władze Australii, Japonii oraz większości państw NATO odmówiły jednak udziału w tej operacji.

We wtorek podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Donald Trump ostro krytykował postawę państw, które zignorowały jego apel o pomoc. - Uważam, że NATO popełnia bardzo głupi błąd - powiedział Trump. - Wszyscy się z nami zgadzają, ale nie chcą pomagać. A my, Stany Zjednoczone, musimy o tym pamiętać, ponieważ uważamy to za szokujące - dodał.

Prezydent USA zapowiedział następnie, że mimo braku pomocy ze strony sojuszników USA z NATO czy Azji Wschodnie, żegluga przez Ormuz zostanie wkrótce wznowiona.

Cieśnina Ormuz to strategicznie ważny dla transportu ropy i gazu szlak morski, który od początku wojny, czyli od 28 lutego blokuje Iran. Doprowadziło to do znaczącego ograniczenia dostaw surowca i w efekcie gwałtownego wzrostu cen paliw na całym świecie.

Jak przekazał we wtorek Biały Dom, wojsko USA uderzyło dotychczas w ponad siedem tysięcy irańskich celów i zniszczyło ponad 100 irańskich okrętów.

