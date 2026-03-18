Atak w cieśninie Ormuz. Amerykanie użyli potężnych bomb

Marta Stępień

Amerykańskie wojsko "pomyślnie wykorzystało" dwutonowe bomby penetrujące przeciwko irańskim stanowiskom rakietowym - powiadomiło dowództwo USA. Zaatakowane cele znajdują się w pobliżu cieśniny Ormuz. Donald Trump zapowiadał, że żegluga tym szlakiem zostanie wznowiona mimo odmowy interwencji i pomocy ze strony m.in. NATO.

W skrócie

  • Amerykańskie siły przeprowadziły atak z użyciem dwutonowych bomb penetrujących na irańskie stanowiska rakietowe w pobliżu cieśniny Ormuz.
  • Dowództwo USA poinformowało, że irańskie pociski manewrujące na tych stanowiskach stanowiły zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi.
  • Donald Trump zapowiedział wznowienie żeglugi przez cieśninę Ormuz mimo braku wsparcia ze strony NATO i innych sojuszników.
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że we wtorek amerykańskie siły przeprowadziły atak z wykorzystaniem dwutonowych bomb penetrujących na irańskie podziemne składy pocisków przeciwokrętowych w pobliżu cieśniny Ormuz.

"Kilka godzin temu amerykańskie siły pomyślnie wykorzystały wiele głęboko penetrujących bomb o masie 5 tys. funtów (ok. 2,3 tony) przeciwko umocnionym irańskim stanowiskom rakietowym wzdłuż irańskiego wybrzeża, w pobliżu cieśniny Ormuz" - napisało dowództwo w serwisie X.

"Irańskie, przeciwokrętowe pociski manewrujące znajdujące się na tych stanowiskach stanowiły zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi w cieśninie" - dodał CENTCOM.

    Cieśnina Ormuz. Zapowiedzi Donalda Trumpa

    Podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Donald Trump ostro krytykował postawę państw NATO, które zignorowały jego apel o pomoc w wywarciu większej presji na Iran w celu odblokowania cieśniny Ormuz.

    - Uważam, że NATO popełnia bardzo głupi błąd - powiedział Trump. - Wszyscy się z nami zgadzają, ale nie chcą pomagać. A my, Stany Zjednoczone, musimy o tym pamiętać, ponieważ uważamy to za szokujące - dodał.

    Potem prezydent USA zapowiedział, że wkrótce żegluga przez Ormuz zostanie wznowiona, mimo braku pomocy ze strony sojuszników USA z NATO czy Azji Wschodniej.

    Cieśnina Ormuz to strategicznie ważny dla transportu ropy i gazu szlak morski, który od początku wojny, czyli od 28 lutego blokuje Iran. Doprowadziło to do znaczącego ograniczenia dostaw surowca i w efekcie gwałtownego wzrostu cen paliw na całym świecie.

    Jak przekazał we wtorek Biały Dom, wojsko USA uderzyło dotychczas w ponad siedem tysięcy irańskich celów i zniszczyło ponad 100 irańskich okrętów.

