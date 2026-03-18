W skrócie Amerykańskie siły przeprowadziły atak z użyciem dwutonowych bomb penetrujących na irańskie stanowiska rakietowe w pobliżu cieśniny Ormuz.

Dowództwo USA poinformowało, że irańskie pociski manewrujące na tych stanowiskach stanowiły zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi.

Donald Trump zapowiedział wznowienie żeglugi przez cieśninę Ormuz mimo braku wsparcia ze strony NATO i innych sojuszników.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że we wtorek amerykańskie siły przeprowadziły atak z wykorzystaniem dwutonowych bomb penetrujących na irańskie podziemne składy pocisków przeciwokrętowych w pobliżu cieśniny Ormuz.

"Kilka godzin temu amerykańskie siły pomyślnie wykorzystały wiele głęboko penetrujących bomb o masie 5 tys. funtów (ok. 2,3 tony) przeciwko umocnionym irańskim stanowiskom rakietowym wzdłuż irańskiego wybrzeża, w pobliżu cieśniny Ormuz" - napisało dowództwo w serwisie X.

"Irańskie, przeciwokrętowe pociski manewrujące znajdujące się na tych stanowiskach stanowiły zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi w cieśninie" - dodał CENTCOM.

Cieśnina Ormuz. Zapowiedzi Donalda Trumpa

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Donald Trump ostro krytykował postawę państw NATO, które zignorowały jego apel o pomoc w wywarciu większej presji na Iran w celu odblokowania cieśniny Ormuz.

- Uważam, że NATO popełnia bardzo głupi błąd - powiedział Trump. - Wszyscy się z nami zgadzają, ale nie chcą pomagać. A my, Stany Zjednoczone, musimy o tym pamiętać, ponieważ uważamy to za szokujące - dodał.

Potem prezydent USA zapowiedział, że wkrótce żegluga przez Ormuz zostanie wznowiona, mimo braku pomocy ze strony sojuszników USA z NATO czy Azji Wschodniej.

Cieśnina Ormuz to strategicznie ważny dla transportu ropy i gazu szlak morski, który od początku wojny, czyli od 28 lutego blokuje Iran. Doprowadziło to do znaczącego ograniczenia dostaw surowca i w efekcie gwałtownego wzrostu cen paliw na całym świecie.

Jak przekazał we wtorek Biały Dom, wojsko USA uderzyło dotychczas w ponad siedem tysięcy irańskich celów i zniszczyło ponad 100 irańskich okrętów.

