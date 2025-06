Atak USA w Iranie. Komunikat Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Donald Trump osobiście poinformował o szczegółach działań we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social. "Zakończyliśmy nasz bardzo udany atak na trzy obiekty nuklearne w Iranie, w tym Fordo, Natanz i Isfahan. Wszystkie samoloty są teraz poza przestrzenią powietrzną Iranu. Pełen ładunek bomb został zrzucony na główny cel, Fordo. Wszystkie samoloty bezpiecznie wracają do domu" - napisał, gratulując "wspaniałym amerykańskim wojownikom". "Nie ma innego wojska na świecie, które mogłoby to zrobić. Teraz jest czas na pokój! - dodał.