Atak na szpital w Strefie Gazy. Wiele ofiar, w tym kilku dziennikarzy

Mateusz Balcerek

Mateusz Balcerek

20 osób zginęło w poniedziałek w ataku na szpital na południu Gazy - przekazała agencja AFP, powołując się na doniesienia lokalnej obrony cywilnej. Wśród ofiar jest pięciu dziennikarzy, m.in. współpracownicy agencji Reutera, Associated Press i Al-Dżaziry.

Atak na szpital w strefie Gazy. Nie żyją dziennikarze
ABDALLAH F.S. ALATTAR/AnadoluAFP

Ataki dotknęły w poniedziałek Szpital Nasera w Chan Junis - duży kompleks medyczny, który był już wielokrotnie ostrzeliwany od początku wojny.

Rzecznik obrony cywilnej Mahmud Bassal powiedział, że "liczba ofiar śmiertelnych wynosi jak dotąd 20 osób, w tym pięciu dziennikarzy i jednego członka obrony cywilnej".

Atak na szpital w Strefie Gazy. Nie żyje pięciu dziennikarzy

Ze wstępnych ustaleń wynika, że wśród dziennikarzy, którzy zginęli w bombardowaniu, są współpracownicy agencji Reutera, Associated Press i Al-Dżaziry. 

Według Komitetu Ochrony Dziennikarzy i Reporterów Bez Granic, organizacji monitorującej media, w prawie dwuletniej wojnie między Izraelem a Hamasem zginęło około 200 dziennikarzy.

W oświadczeniu izraelskie wojsko poinformowało, że w poniedziałek jego oddziały "przeprowadziły atak w rejonie Szpitala Nasera w Chan Junis".

"Szef Sztabu Generalnego otrzymał polecenie przeprowadzenia wstępnego dochodzenia tak szybko, jak to możliwe" - przekazano w oświadczeniu, dodając, że "żałuje on wszelkich szkód wyrządzonych osobom postronnym i nie bierze dziennikarzy za cel".

    Strefa Gazy. Atak na szpital przeprowadzono przy użyciu drona

    Obrona cywilna Bassal poinformowała, że izraelski dron z ładunkiem wybuchowym zaatakował budynek szpitala, a następnie przeprowadzono nalot, gdy ewakuowano rannych.

    Rzecznik katarskiej telewizji Al Jazeera poinformował w poniedziałek, że w ataku zginął jeden z jej fotoreporterów i operatorów, Mohammad Salama.

    "Sieć Al Jazeera Media potępia, w najostrzejszych słowach, tę przerażającą zbrodnię popełnioną przez izraelskie siły okupacyjne, które bezpośrednio atakowały i zabijały dziennikarzy w ramach systematycznej kampanii mającej na celu zatuszowanie prawdy" - nadawca napisał w oświadczeniu.

    Źródło: AFP

