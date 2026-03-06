Bliski Wschód
Bliski Wschód

Atak na szkołę w Iranie. ONZ stawia żądanie Stanom Zjednoczonym

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

"Absolutnie tragiczny incydent" - tak Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Volker Turk, określił atak na szkołę w Iranie, za który odpowiadają najprawdopodobniej USA. Zginęło w nim ponad 150 osób, głównie dzieci. Urzędnik ONZ oczekuje od USA "szybkiego i przeprowadzonego w pełnej przejrzystości" śledztwa w tej sprawie.

Atak na szkołę w Iranie. Podano liczbę ofiar, ONZ domaga się śledztwa
Irańska szkoła zniszczona po ataku USA. Zginęło ponad 150 osóbStringer/AnadoluAFP

W skrócie

  • W wyniku ataku lotniczego na szkołę w Iranie zginęło ponad 150 osób, głównie dzieci.
  • Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka zażądał od Stanów Zjednoczonych pełnego i przejrzystego śledztwa oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.
  • Według śledztwa medialnego i doniesień "New York Times", odpowiedzialność za atak najprawdopodobniej ponoszą siły amerykańskie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Volker Turk wezwał w piątek amerykańskie władze do złożenia wyjaśnień po lotniczym ataku na irańską szkołę podstawową. Śledztwo medialne wykazało, że Stany Zjednoczone ponoszą za to najprawdopodobniej odpowiedzialność.

- Oczekujemy również, że (winni -red.) zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, ponieważ ewidentnie popełniono błędy - powiedział reporterom w Genewie.

Atak na szkołę w Iranie. Nie żyje ponad 150 osób

Turk, który chce udać się do Waszyngtonu jeszcze w tym miesiącu, powiedział, że istnieją "poważne obawy dotyczące poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego, zwłaszcza w zakresie prowadzenia działań wojennych i podejmowania w ich trakcie środków ostrożności".

Jeśli chodzi o szkołę, stwierdził, że jest to "instytucja zdecydowanie cywilna, która nigdy nie powinna być atakowana".

- Pojawiają się również pytania dotyczące rodzaju użytej broni, a także czasu ataku - dodał. Zwrócił uwagę, że atak miał miejsce rano, w czasie, gdy dzieci prawdopodobnie były w szkole. - Te czynniki należy wziąć pod uwagę - podkreślił urzędnik.

Norweska organizacja obrońców praw człowieka Hengaw poinformowała, że w momencie ataku w szkole odbywały się poranne zajęcia, w których uczestniczyło około 170 uczniów.

Zobacz również:

Kłęby dymu nad lotniskiem w azerskim mieście Nachiczewan. To efekt nalotu irańskich dronów
Świat

Irańskie drony spadły na teren sąsiada. Są ranni, rząd grozi odwetem

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    - To straszna, tragiczna lekcja, jaką można wyciągnąć z faktu, że dziewczęta giną w ten sposób - powiedział Turk.

    Urzędnik dodał, że ma nadzieję, iż z tej tragedii zostaną wyciągnięte wnioski.

    USA miały zbombardować szkołę dla dziewcząt. Wyniki dziennikarskiego śledztwa

    Ani Izrael, ani Stany Zjednoczone nie przyznały się do odpowiedzialności za atak, który miał miejsce w pobliżu obiektów kontrolowanych przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

    Departament Obrony USA poinformował jedynie, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

    Gazeta "New York Times" doniosła w czwartek, że oświadczenia amerykańskiego wojska wskazujące na ataki sił na cele morskie w pobliżu Cieśniny Ormuz, gdzie znajduje się baza Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, "sugerują, że to właśnie oni najprawdopodobniej przeprowadzili atak".

    "Analiza postów w mediach społecznościowych z czasu ataku, a także zdjęć i filmów od świadków, wskazała, że szkoła Shajare Tayyebeh została zaatakowana w tym samym czasie, co bazy morskie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej" - podał "Times".

    Dwóch niezidentyfikowanych urzędników amerykańskich poinformowało agencję Reutera, że śledczy wojskowi "uważają za prawdopodobne", że za atak odpowiadają siły amerykańskie.

    Źródło: AFP

    Zobacz również:

    Atak na Iran. Rośnie bilans ofiar uderzenia na szkołę podstawową
    Bliski Wschód

    Tragiczny bilans ataku na szkołę dla dziewcząt w Iranie. Wiele ofiar

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    "Polityczny WF": Kto na listach Konfederacji? Bosak i Mentzen mają problemINTERIA.PL

    Najnowsze