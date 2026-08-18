W skrócie W cieśninie Ormuz doszło do ataku na statek handlowy, w wyniku którego zginął jeden z marynarzy.

Organizacja UKMTO poinformowała o zniszczeniach na statku i braku skażenia środowiska, a załoga jest wspierana przez omańską straż przybrzeżną.

Spór wokół cieśniny Ormuz zaostrza się z powodu konfliktu USA-Iran i blokady morskiej, a prezydent USA zapowiedział dalsze działania wobec Iranu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do ataku na statek doszło w cieśninie Ormuz u wybrzeży Omanu. Przepływający statek został trafiony pociskiem nieznanego pochodzenia.

"Atak doprowadził do zniszczeń w maszynowni oraz skutkował śmiercią członka załogi. Pozostali członkowie załogi otrzymują obecnie wsparcie omańskiej straży przybrzeżnej" - przekazała United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Według brytyjskiej organizacji, na chwilę obecną nie zgłoszono, by doszło do jakiegokolwiek skażenia środowiska. Sprawa ataku zostanie zbadana przez odpowiednie służby.

"Zalecamy statkom zachowanie ostrożności podczas przepływania (przez cieśninę Ormuz - red.) i zgłaszanie każdej podejrzanej aktywności do UKMTO" - zaapelowała organizacja.

Wojna USA-Iran. Spór o cieśninę Ormuz

To nie pierwszy taki atak w ostatnim czasie. W sobotę Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały, ze w ciągu sześciu dni doszło w cieśninie Ormuz do ataków na trzy statki należące do emirackiej państwowej spółki naftowej ADNOC.

Cieśnina pozostaje niemal całkowicie zamknięta w związku z wojną na linii Stany Zjednoczone - Iran oraz blokadą morską nałożoną przez USA na irańskie porty. Szlak ten jest kluczowy dla światowego handlu ropą i gazem.

W piątek prezydent Donald Trump zapowiedział, że niedługo ogłosi cieśninę Ormuz częścią terytorium USA i zagroził kolejnymi atakami na Iran. "Cieśniny Ormuz nie da się zająć ani tweetem, ani lotniskowcem, ani wydaniem rozkazu, ani kampanijną mową. Iran nie boi się gróźb ani nie ulega pokazom siły" - odpowiedział mu wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi.

"Cieśnina Ormuz należała, należy i będzie należeć do Iranu; ta cieśnina będzie otwierana i zamykana wyłącznie pod rozkazami Iranu, a dopóki nie zaakceptujecie rzeczywistości porażki i nie przestaniecie snuć złudzeń, Iran będzie kontynuował wprowadzanie blokady" - dodał irański polityk.



