W skrócie Stany Zjednoczone zostały wcześniej poinformowane o izraelskim planie ataku na przywódców Hamasu w Katarze.

Atak został potępiony przez ONZ. Głos zabrał również papież Leon XIV.

Arabia Saudyjska, Turcja, Egipt i Iran solidarnie wsparły Katar i potępiły izraelskie działania.

- Poznajemy szczegóły izraelskiego ataku na Katar - kraj, który odgrywa bardzo pozytywną rolę w działaniach na rzecz zawieszenia broni i uwolnienia wszystkich zakładników - stwierdził sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

- Potępiam to rażące naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Kataru - dodał sekretarz generalny ONZ.

Izraelski atak skomentował również Papież Leon XIV. - Napływają do nas bardzo poważne wiadomości. Izrael zaatakował przywódców Hamasu w Katarze. Cała ta sytuacja jest bardzo poważna - stwierdził.

Państwa arabskie potępiają izraelski atak. "Terrorystyczna polityka"

Władze Kataru potwierdziły izraelski atak, który nazwały "tchórzliwym". Jak dodały, Izrael uderzył w domy mieszkalne należące do przywódców Hamasu.

Do ataku odniósł się również premier i książę koronny Arabii Saudyjskiej Muhammad ibn Salman, który odbył rozmowę telefoniczną z emirem Kataru. "Jego wysokość książę koronny zapewnia o solidarności z Katarem i potępia rażący atak Izraela na Katar, który jest działaniem przestępczym i jawnym złamaniem norm prawa międzynarodowego" - brzmi oświadczenie.

Swoją solidarność z Katarem wyraziła również Turcja. "Uderzenie w delegację negocjacyjną Hamasu podczas rozmów nad zawieszeniem broni pokazuje, że Izrael nie ma zamiaru osiągnąć pokoju, lecz raczej kontynuować wojnę. Ta sytuacja to jawny dowód, że Izrael przyjął ekspansjonistyczną i terrorystyczną politykę jako państwo" - napisało tureckie MSZ.

W podobnym tonie wypowiedziały się również władze Egiptu, które potępiły atak oraz określiły go jako "groźny precedens" i działanie "podważające wysiłki mające na celu deeskalację napięć w regionie". Działanie Izraela potępił również Iran.

Izraelski atak w Katarze. Celem przywódcy Hamasu

Izrael zaatakował cele w Katarze we wtorek po południu. W stolicy kraju - Dosze słychać było kilka eksplozji. Atak był wymierzony w domy przywódców Hamasu. Izraelskie władze wzięły pełną odpowiedzialność za akcję.

Jak przekazał jeden z członków Hamasu, cytowany przez telewizję Al-Jazeera, przywódcy palestyńskiej organizacji przeżyli izraelskie ataki. Zginął natomiast syn lidera Hamasu Chalila al-Hajja.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu i minister obrony Israel Kac poinformowali, że uderzenie było odwetem za zamach terrorystyczny, do którego doszło w poniedziałek w Jerozolimie. Dwóch członków Hamasu otworzyło ogień do pasażerów jednego z autobusów miejskich, zabijając sześć osób i raniąc ponad 20.

