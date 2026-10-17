Atak na konwój z polskimi dyplomatami. MSZ żąda wyjaśnień od Izraela

W skrócie Na Zachodnim Brzegu Jordanu doszło do ataku na konwój z dyplomatami, w którym byli przedstawiciele Polski, jednak nie odnieśli obrażeń.

MSZ oczekuje od Izraela pilnych wyjaśnień i wskazuje na możliwy udział izraelskich osadników w ataku.

Incydent skrytykował także wicepremier Belgii, który poinformował o bezpieczeństwie swojego zespołu i wezwał Izrael do ukarania winnych.

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Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że na Zachodnim Brzegu Jordanu zaatakowany został konwój z dyplomatami. Wśród nich znajdowali się także przedstawiciele Polski - z ustaleń wynika, że nie zostali ranni.

"Z posiadanych przez nas informacji nie wynika, aby byli oni bezpośrednim celem ataku. Wyrażamy głębokie oburzenie i stanowczo potępiamy to zdarzenie. Polska konsekwentnie sprzeciwia się przemocy ze strony izraelskich osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Ataki na przedstawicieli korpusu dyplomatycznego są absolutnie niedopuszczalne" - napisał na X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Zachodni Brzeg Jordanu. Wśród zaatakowanych polscy dyplomaci

Jak wskazał Wewiór, według wstępnych informacji za atak mogą odpowiadać izraelscy osadnicy.

"Oczekujemy od władz Izraela pilnych i szczegółowych wyjaśnień, ustalenia sprawców oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Oczekujemy również podjęcia skutecznych działań, które zapobiegną podobnym incydentom w przyszłości" - zaznaczył rzecznik resortu spraw zagranicznych.

Atak na korpus dyplomatyczny. Izrael wezwany do reakcji

Informacje o incydencie podał też wicepremier i szef MSZ Belgii Maxime Prevot.

"Najostrzej potępiam atak zamaskowanych osadników w Tajbe, na okupowanym Zachodnim Brzegu, wymierzony w Palestyńczyków, naszego konsula generalnego, francuskich i polskich dyplomatów oraz przedstawicieli katolickich. Francuski mer został zaatakowany, a belgijski pojazd uszkodzony. Nasz zespół jest bezpieczny" - napisał na platformie X.

Jak stwierdził, Palestyńczycy doświadczają tej przemocy codziennie. "Osadnicy atakują również dziennikarzy relacjonujących te wydarzenia oraz dyplomatów" - zauważył.

"Jako okupująca potęga izraelskie władze muszą chronić Palestyńczyków, zapewnić bezpieczeństwo dyplomatom i dziennikarzom oraz wymierzyć sprawcom sprawiedliwość. Bezkarność przemocowych osadników musi się skończyć" - zaapelował Prevot.

Okupacja Zachodniego Brzegu. Spór o niezależność Palestyny

Zachodni Brzeg to terytorium na Bliskim Wschodzie, położone na zachód od rzeki Jordan. Jest jedną z dwóch głównych części Palestyny - spornym obszarem uznawanym za okupowany przez Izrael.

Izrael okupuje terytorium od wojny sześciodniowej w 1967 roku. Miejsce to było świadkiem licznych potyczek, także w ostatnich latach. Od 2023 roku z powodu kilku fali wysiedlania, burzenia infrastruktury i konfiskaty majątków swoje domy straciły dziesiątki tysięcy ludzi.

Na Zachodnim Brzegu mieszkają zarówno Palestyńczycy, jak izraelscy osadnicy. Większość państw członkowskich ONZ uznaje tamtejsze osiedla izraelskie za nielegalne.



