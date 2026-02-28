Atak na Iran. Izrael zamyka przestrzeń powietrzną nad krajem
Izrael zamknął w sobotę swoją przestrzeń powietrzną dla lotów cywilnych. Poinformowały o tym władze lotniska po tym, jak Jerozolima przeprowadziła, jak to określił minister obrony, "prewencyjny atak na Iran". Decyzję o zamknięciu nieba podjął również Irak.
Władze izraelskich portów lotniczych apelują do ludności o niezjawianie się na lotniskach.
Izraelski zarząd lotnisk przekazał, cytowany przez agencję Reutera, że izraelska przestrzeń powietrzna zostanie ponownie otwarta, a loty do i z kraju zostaną wznowione "tak szybko, jak sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli".
Przestrzeń powietrzną zdecydował się zamknąć również Irak - przekazała tamtejsza państwowa agencja informacyjna.
Ministerstwo Transportu Rosji ogłosiło w komunikacie, że z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej Iranu i Izraela, rosyjskie linie lotnicze opracowały z wyprzedzeniem alternatywne trasy lotów.
Atak Izraela i USA na Iran. "Ludzie uciekają w panice"
O "prewencyjnym ataku" Izraela na Iran poinformował w sobotę rano Reuters, powołując się na izraelskiego ministra obrony. W Teheranie doszło do kilku eksplozji. Zdjęcia i nagrania ukazują słupy dymu nad stolicą kraju. Świadek agencji Reutera donosi o ludziach "uciekających w Teheranie w panice".
Minister obrony Israel Kac ogłosił specjalny i natychmiastowy stan wyjątkowy na terenie całego kraju - poinformowało w sobotę rano izraelskie ministerstwo obrony.
Informację o przeprowadzeniu ataku na Iran potwierdziły w sobotę rano także USA.
Agencja Reutera podaje, że w Teheranie ustawiają się długie kolejki po benzynę. Ludzie szykują się do opuszczenia stolicy kraju.
Ministerstwo Zdrowia Iranu przekazało, że szpitale są w stanie gotowości, a liczba rannych zostanie podana po jej potwierdzeniu.
Wkrótce więcej informacji.