Atak na Iran. Izrael zamyka przestrzeń powietrzną nad krajem

Władze izraelskich portów lotniczych apelują do ludności o niezjawianie się na lotniskach.

Izraelski zarząd lotnisk przekazał, cytowany przez agencję Reutera, że izraelska przestrzeń powietrzna zostanie ponownie otwarta, a loty do i z kraju zostaną wznowione "tak szybko, jak sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli".

Przestrzeń powietrzną zdecydował się zamknąć również Irak - przekazała tamtejsza państwowa agencja informacyjna.

Ministerstwo Transportu Rosji ogłosiło w komunikacie, że z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej Iranu i Izraela, rosyjskie linie lotnicze opracowały z wyprzedzeniem alternatywne trasy lotów.

Atak Izraela i USA na Iran. "Ludzie uciekają w panice"

O "prewencyjnym ataku" Izraela na Iran poinformował w sobotę rano Reuters, powołując się na izraelskiego ministra obrony. W Teheranie doszło do kilku eksplozji. Zdjęcia i nagrania ukazują słupy dymu nad stolicą kraju. Świadek agencji Reutera donosi o ludziach "uciekających w Teheranie w panice".

Minister obrony Israel Kac ogłosił specjalny i natychmiastowy stan wyjątkowy na terenie całego kraju - poinformowało w sobotę rano izraelskie ministerstwo obrony.

Informację o przeprowadzeniu ataku na Iran potwierdziły w sobotę rano także USA.

Agencja Reutera podaje, że w Teheranie ustawiają się długie kolejki po benzynę. Ludzie szykują się do opuszczenia stolicy kraju.

Ministerstwo Zdrowia Iranu przekazało, że szpitale są w stanie gotowości, a liczba rannych zostanie podana po jej potwierdzeniu.

Wkrótce więcej informacji.

