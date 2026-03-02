Bliski Wschód
Bliski Wschód

Atak na amerykańską ambasadę w Kuwejcie. Kłęby dymu nad miastem

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Dym unosi się nad ambasadą USA w Kuwejcie. "Nie przychodźcie do ambasady, znajdźcie schronienie w miejscu zamieszkania" - apeluje placówka dyplomatyczna. Wstępne informacje wskazują, że ambasada ucierpiała w wyniku irańskiego ataku.

Czarne kłęby dymu unoszące się nad pustym skrzyżowaniem na pustynnym terenie, otoczonym przez słupy oświetleniowe i znaki drogowe, z odległym widokiem na nowoczesne miasto w tle.
Dym unoszący się w okolicy ambasady USA w Kuwejcie-AFP

W skrócie

  • Nad ambasadą USA w Kuwejcie pojawił się czarny dym po ataku.
  • Ambasada USA zaapelowała do mieszkańców o pozostanie w domach i unikanie zbliżania się do placówki.
  • Alarmy rozbrzmiały w Kuwejcie w związku z kolejnym atakiem Iranu.
  • W irańskich atakach ucierpiało również lotnisko w Kuwejcie; są ranni.
  • Ataki irańskich rakiet i dronów odnotowano w kilku krajach regionu, po wcześniejszych bombardowaniach Iranu przez USA i Izrael.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Istnieje nadal zagrożenie ataków rakietami i dronami na Kuwejt. Nie przychodźcie do ambasady. Znajdźcie schronienie w swoim domu na najniższym piętrze i z dala od okien. Nie wychodźcie na zewnątrz" - zaapelowała amerykańska ambasada w Kuwejcie.

W poniedziałek rano w Kuwejcie rozbrzmiały syreny alarmowe w związku z kolejnym atakiem Iranu.

Agencje AFP i Reuters informują, że niedługo później nad ambasadą USA zaczęły unosić się kłęby czarnego dymu. Pojawiły się również informacje o wysłaniu karetek pogotowia i wozów straży pożarnej.

"Personel ambasady pozostaje w schronie" - przekazała placówka. Nie wiadomo, czy w wyniku uderzenia ktoś ucierpiał.

Samochody poruszają się po szerokiej, asfaltowej drodze miejskiej, nad którą unoszą się ciemne kłęby dymu pochodzące z odległego obszaru zabudowanego.
Atak na ambasadę USA w Kuwejcie. Nad miastem unoszą się kłęby dymu-AFP

USA - Iran. Atak na amerykańską ambasadę w Kuwejcie

Kuwejt w ostatnich dniach kilkukrotnie był atakowany przez irańskie rakiety i drony, po tym jak Izrael i USA dokonały zmasowanego ataku na Iran.

W odpowiedzi irańska armia rozpoczęła bombardowanie amerykańskich i izraelskich celów w wielu państwach regionu.

Zobacz również:

Eksplozje w Teheranie
Bliski Wschód

MSZ ostrzega przed podróżami na Bliski Wschód. "Sytuacja niestabilna"

Dagmara Pakuła
Maria Kosiarz
Dagmara Pakuła, Maria Kosiarz

    W Kuwejcie ucierpiało m.in. lotnisko międzynarodowe, w które uderzył irański dron. W wyniku zdarzenia rannych zostało kilkanaście osób.

    Irańskie drony i rakiety uderzyły również w Izraelu, Omanie, Bahrajnie, Iraku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Arabii Saudyjskiej, czy na Cyprze.

    Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakowały Iran

    Eskalacja na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się w sobotę rano, gdy Stany Zjednoczone i Izrael zbombardowały wiele celów w Iranie. W wyniku ataków zginął m.in. przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei wraz z rodziną i współpracownikami.

    W odpowiedzi Iran zaczął atakować Izrael oraz amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie. Od soboty regularnie słyszane są eksplozje m.in. w Dosze, Dubaju, Abu Zabi, czy stolicy Bahrajnu - Manamie.

    W nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent USA Donald Trump poinformował, że ataki na Iran mogą trwać jeszcze około cztery tygodnie.

    Zobacz również:

    Izraelski minister obrony Israel Kac
    Bliski Wschód

    Minister obrony Izraela zabrał głos. "Oś zła poniosła śmiertelny cios"

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    Bocheński w "Gościu Wydarzeń" o Komisji Europejskiej: Bezlitości, polityczni gangsterzyPolsat News

    Najnowsze