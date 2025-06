"Izrael poinformował nas, że uważa, że działanie to było konieczne dla jego samoobrony. Prezydent Trump i administracja podjęli wszelkie niezbędne kroki, aby chronić nasze siły i pozostać w bliskim kontakcie z naszymi regionalnymi partnerami. Chcę to jasno powiedzieć: Iran nie powinien atakować interesów ani personelu USA " - wskazał.

W rozmowie z Fox News Trump przyznał, że był świadomy, iż Izrael zamierza przeprowadzić ataki na Iran, jeszcze zanim do nich doszło. - Iran nie może mieć bomby atomowej i mamy nadzieję, że wrócimy do stołu negocjacyjnego. Zobaczymy - powiedział, nawiązując do amerykańsko-irańskich rozmów o porozumieniu nuklearnym.