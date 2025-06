Szef MSWiA Tomasz Siemoniak odniósł się do wydarzeń na Bliskim Wschodzie na platformie X.

Tej nocy izraelskie siły powietrzne zaatakowały co najmniej sześć baz wojskowych w okolicach Teheranu, w tym obiekt w Parchin, gdzie według ekspertów prowadzone są badania nad bronią jądrową - poinformowała gazeta "The New York Times", powołując się na irańskich urzędników.