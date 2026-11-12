W skrócie Jemeńscy rebelianci Huti oświadczyli, że zaatakowali dronami i pociskami balistycznymi rurociąg Wschód-Zachód oraz terminal naftowy w Janbu w Arabii Saudyjskiej.

Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej przekazała, że w rejonie Rijadu przechwycono drona, a wcześniej zestrzelono kilka innych pocisków i maszyn.

Rzecznik Hutich stanowczo zaprzeczył oskarżeniom o przeprowadzenie ataku na Mekkę, odrzucając twierdzenia koalicji o celowaniu w to miasto.

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Jemeńscy rebelianci Huti, wspierani przez Iran, oświadczyli w czwartek, że zaatakowali saudyjski rurociąg Wschód-Zachód oraz terminal naftowy w mieście portowym Janbu w Arabii Saudyjskiej na wybrzeżu Morza Czerwonego.

Rzecznik Hutich Jahja Sari napisał w poście udostępnionym na platformie X, że jedna z operacji "przy użyciu drona była wymierzona w przepompownię nr 7 na ropociągu Wschód-Zachód", natomiast druga "była wymierzona w obiekt naftowy w Janbu przy użyciu pocisku balistycznego".

Huti ogłosili atak. Arabia Saudyjska o przechwyconych dronach

Sari ogłosił, że oba ataki - a także dwa inne przeprowadzone na saudyjskim lotnisku i bazie lotniczej niedaleko granicy z Jemenem - zakończyły się sukcesem.

Rzecznik twierdził również, że Huti zaatakowali dronem saudyjską spółkę naftową Aramco w Rijadzie. Agencja Reutera zaznacza, że w przypadku tego uderzenia nie pojawiły się żadne doniesienia o zniszczeniach.

Tymczasem walcząca z Hutimi koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej powiadomiła w czwartek wieczorem, że w rejonie Rijadu przechwycono drona.

Wcześniej poinformowała też, że od środowego wieczora do czwartkowego poranka zestrzeliła kilka innych pocisków i dronów. Agencja AFP wskazuje, że nie jest jasne, czy są to te same, o których wspomniała wspierana przez Iran grupa.

W czwartek rano koalicja, wspierająca uznany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu, ogłosiła, że przechwyciła drona w rejonie Rijadu oraz kolejnego we wschodniej części Arabii Saudyjskiej. W środę wieczorem informowała, że zniszczyła dwa pociski balistyczne skierowane w zachodnią część Arabii Saudyjskiej.

Drony w pobliżu Mekki? Huti stanowczo zaprzeczają

W środę późnym wieczorem podawano z kolei, że kolejne dwa drony zostały zniszczone na południu kraju oraz w rejonie wokół Mekki. Według saudyjskiej obrony szczątki spadły we wsi Sabouha, około 35 kilometrów od Mekki.

Rzecznik Hutich zaprzeczył w czwartek, że rebelianci zaatakowali Mekkę dwoma pociskami balistycznymi. Huti wielokrotnie odrzucali oskarżenia, jakoby atakowali Mekkę i Medynę, odrzucając oskarżenia koalicji, że wystrzeliwują drony w kierunku tych miast.

Rurociąg Wschód-Zachód, którego końcowym punktem jest Janbu, zyskał na znaczeniu dla Aramco, największego na świecie eksportera ropy naftowej, po tym, jak Iran na początku wojny na Bliskich Wschodzie zablokował cieśninę Ormuz, leżącą po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego.

Huti wielokrotnie atakowali rurociąg Wschód-Zachód. W poniedziałek Arabia Saudyjska podawała, że atak na ropociąg wywołał pożar, ale nie wpłynął na jego funkcjonowanie.

W niedzielę wieżowiec, należący do saudyjskiego giganta naftowego, został trafiony przez coś, co władze określiły jako odłamki pochodzące z "próby ataku" - przypomina AFP.

Sojusznik USA "punktem nacisku"? W tle rurociąg Wschód-Zachód

Jak podaje agencja Reutera, Huti ostrzeliwują pociskami balistycznymi i dronami saudyjskie terytorium, czyniąc z Arabii Saudyjskiej - sojusznika Stanów Zjednoczonych - punkt nacisku w wojnie, która rozpoczęła się od ataku USA i Izraela na Iran w lutym.

Ponieważ konflikt na Bliskim Wschodzie zakłóca przepływ ropy przez cieśninę Ormuz, Rijad przekierowuje około czterech milionów baryłek ropy dziennie rurociągiem Wschód-Zachód do Janbu, co stanowi około 4 proc. światowych dostaw - czytamy.

Według agencji Reutera ropociąg ten uchronił Arabię Saudyjską, największego eksportera ropy światowej na świecie, przed najpoważniejszymi skutkami zamknięcia cieśniny Ormuz, które sparaliżowało eksport z sąsiednich krajów.

W 2015 roku Arabia Saudyjska stanęła na czele koalicji wojskowej, która rozpoczęła interwencję przeciwko Hutim w celu przywrócenia obalonego przez nich rządu Jemenu. Po zawieszeniu broni w 2022 roku intensywność walk znacznie spadła, jednak nie zawarto trwałego porozumienia pokojowego. W 2026 roku walki ponownie się nasiliły.

Od czasu wznowienia walk Arabia Saudyjska jest regularnie ostrzeliwana przez Hutich, którzy atakują saudyjskie miasta, lotniska, instalacje naftowe, infrastrukturę energetyczną, obiekty wojskowe, porty oraz dzielnicę finansową w Rijadzie. Koalicja w odpowiedzi bombarduje kontrolowane przez rebeliantów tereny.



