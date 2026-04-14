W skrócie Iran domaga się odszkodowania od Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Jordanii, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich za straty materialne i moralne.

28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły operację militarną przeciwko Iranowi, w której udział brały bazy wojskowe sojuszników Donalda Trumpa.

Według zagranicznych mediów straty gospodarcze Iranu szacowane są na 140–270 mld dolarów.

Pięć państw Zatoki Perskiej może wkrótce słono zapłacić reżimowi w Teheranie za "wszelkie straty materialne i moralne". Iran szykuje konkretne wnioski i domaga się odszkodowania.

Sprawę relacjonował w rozmowie z agencją IRNA przedstawiciel Iranu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Iran. Teheran domaga się odszkodowań, wskazali pięć państw

Wymienione kraje należą do sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Zdaniem Iravaniego sąsiedzi "wzięli udział w amerykańsko-izraelskiej wojnie przeciwko Iranowi".

Przedstawiciel Teheranu przy ONZ nie zdradził, jakiej kwoty odszkodowania będzie domagał się reżim.

Bliski Wschód. Zmasowany atak USA i Izraela w Iranie

28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły operację militarną przeciwko Iranowi. W pierwszych godzinach ataku doszło m.in. do zabicia najwyższego przywódcy Alego Chameneiego.

Sojusznicy Donalda Trumpa w regionie służyli pomocą, udostępniając swoje bazy wojskowe. W wielu z nich stacjonują amerykańskie kontyngenty.

Te same bazy wojskowe stały się następnie celem irańskich ataków odwetowych. W Interii pisaliśmy m.in. o kłębach dymu nad twierdzą w Bahrajnie. Zniszczeniu miały ulec budynki dowództwa bazy oraz zbiorniki paliwa.

Iran. Jakie straty poniósł reżim? Padły zawrotne kwoty

Zagraniczne media podają rozbieżne dane na temat strat, jakie w wyniku wojny poniósł Teheran. "The Jerusalem Post" informował, że straty gospodarcze sięgają co najmniej 140 mld dolarów.

Z kolei rzeczniczka irańskiego rządu Fatemeh Mohajerani zdradziła w rozmowie z prokremlowską agencją RIA Nowosti, że ogółem kraj poniósł straty rzędu 270 mld dolarów.

Źródło: IRNA, Meduza, "The Jerusalem Post", RIA Nowosti

