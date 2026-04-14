Astronomiczne straty Iranu. Teheran chce odszkodowań, wskazali pięć państw
Iran nie składa broni i szykuje wnioski odszkodowawcze do pięciu państw Zatoki Perskiej. Przedstawiciel Teheranu przy ONZ uważa, że Arabia Saudyjska, Bahrajn, Jordania, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie odpowiadają za straty materialne i moralne jego państwa. Operacja militarna rozpoczęła się kilka tygodni temu, a jej inspiratorami były USA i Izrael. Szacunkowe straty Iranu sięgają astronomicznych kwot.
W skrócie
- Iran domaga się odszkodowania od Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Jordanii, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich za straty materialne i moralne.
- 28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły operację militarną przeciwko Iranowi, w której udział brały bazy wojskowe sojuszników Donalda Trumpa.
- Według zagranicznych mediów straty gospodarcze Iranu szacowane są na 140–270 mld dolarów.
Pięć państw Zatoki Perskiej może wkrótce słono zapłacić reżimowi w Teheranie za "wszelkie straty materialne i moralne". Iran szykuje konkretne wnioski i domaga się odszkodowania.
Sprawę relacjonował w rozmowie z agencją IRNA przedstawiciel Iranu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Amir Saeed Iravani tłumaczył, że Arabia Saudyjska, Bahrajn, Jordania, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie "naruszyły swoje zobowiązania międzynarodowe wobec Iranu".
Wymienione kraje należą do sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Zdaniem Iravaniego sąsiedzi "wzięli udział w amerykańsko-izraelskiej wojnie przeciwko Iranowi".
Przedstawiciel Teheranu przy ONZ nie zdradził, jakiej kwoty odszkodowania będzie domagał się reżim.
Bliski Wschód. Zmasowany atak USA i Izraela w Iranie
28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły operację militarną przeciwko Iranowi. W pierwszych godzinach ataku doszło m.in. do zabicia najwyższego przywódcy Alego Chameneiego.
Sojusznicy Donalda Trumpa w regionie służyli pomocą, udostępniając swoje bazy wojskowe. W wielu z nich stacjonują amerykańskie kontyngenty.
Te same bazy wojskowe stały się następnie celem irańskich ataków odwetowych. W Interii pisaliśmy m.in. o kłębach dymu nad twierdzą w Bahrajnie. Zniszczeniu miały ulec budynki dowództwa bazy oraz zbiorniki paliwa.
Iran. Jakie straty poniósł reżim? Padły zawrotne kwoty
Zagraniczne media podają rozbieżne dane na temat strat, jakie w wyniku wojny poniósł Teheran. "The Jerusalem Post" informował, że straty gospodarcze sięgają co najmniej 140 mld dolarów.
Z kolei rzeczniczka irańskiego rządu Fatemeh Mohajerani zdradziła w rozmowie z prokremlowską agencją RIA Nowosti, że ogółem kraj poniósł straty rzędu 270 mld dolarów.
Źródło: IRNA, Meduza, "The Jerusalem Post", RIA Nowosti