Bliski Wschód
Astronomiczne straty Iranu. Teheran chce odszkodowań, wskazali pięć państw

Dawid Szczyrbowski

Iran nie składa broni i szykuje wnioski odszkodowawcze do pięciu państw Zatoki Perskiej. Przedstawiciel Teheranu przy ONZ uważa, że Arabia Saudyjska, Bahrajn, Jordania, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie odpowiadają za straty materialne i moralne jego państwa. Operacja militarna rozpoczęła się kilka tygodni temu, a jej inspiratorami były USA i Izrael. Szacunkowe straty Iranu sięgają astronomicznych kwot.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Przedstawiciel Iranu Amir Saeed Iravani z dokumentem na tle mapy Bliskiego Wschodu z zaznaczonymi państwami.
Iran domaga się odszkodowań od sąsiadów. Na zdj. przedstawiciel Teheranu przy ONZ Amir Saeed IravaniAFP/JOHN LAMPARSKI/Agencja Forum/Andre M. Changmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Iran domaga się odszkodowania od Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Jordanii, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich za straty materialne i moralne.
  • 28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły operację militarną przeciwko Iranowi, w której udział brały bazy wojskowe sojuszników Donalda Trumpa.
  • Według zagranicznych mediów straty gospodarcze Iranu szacowane są na 140–270 mld dolarów.
Pięć państw Zatoki Perskiej może wkrótce słono zapłacić reżimowi w Teheranie za "wszelkie straty materialne i moralne". Iran szykuje konkretne wnioski i domaga się odszkodowania.

Sprawę relacjonował w rozmowie z agencją IRNA przedstawiciel Iranu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Iran. Teheran domaga się odszkodowań, wskazali pięć państw

Amir Saeed Iravani tłumaczył, że Arabia Saudyjska, Bahrajn, Jordania, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie "naruszyły swoje zobowiązania międzynarodowe wobec Iranu".

Wymienione kraje należą do sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Zdaniem Iravaniego sąsiedzi "wzięli udział w amerykańsko-izraelskiej wojnie przeciwko Iranowi".

Przedstawiciel Teheranu przy ONZ nie zdradził, jakiej kwoty odszkodowania będzie domagał się reżim.

Wielka Brytania wyśle okręty do cieśniny Ormuz
Bliski Wschód

Rośnie napięcie w cieśninie Ormuz. USA i Wielka Brytania wysyłają okręty

Agata Sucharska
Agata Sucharska

Bliski Wschód. Zmasowany atak USA i Izraela w Iranie

28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły operację militarną przeciwko Iranowi. W pierwszych godzinach ataku doszło m.in. do zabicia najwyższego przywódcy Alego Chameneiego.

Sojusznicy Donalda Trumpa w regionie służyli pomocą, udostępniając swoje bazy wojskowe. W wielu z nich stacjonują amerykańskie kontyngenty.

Te same bazy wojskowe stały się następnie celem irańskich ataków odwetowych. W Interii pisaliśmy m.in. o kłębach dymu nad twierdzą w Bahrajnie. Zniszczeniu miały ulec budynki dowództwa bazy oraz zbiorniki paliwa.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu
Bliski Wschód

Netanjahu robi wszystko, żeby nie zeznawać przed sądem. Zasłania się wojną

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Iran. Jakie straty poniósł reżim? Padły zawrotne kwoty

Zagraniczne media podają rozbieżne dane na temat strat, jakie w wyniku wojny poniósł Teheran. "The Jerusalem Post" informował, że straty gospodarcze sięgają co najmniej 140 mld dolarów.

Z kolei rzeczniczka irańskiego rządu Fatemeh Mohajerani zdradziła w rozmowie z prokremlowską agencją RIA Nowosti, że ogółem kraj poniósł straty rzędu 270 mld dolarów.

Źródło: IRNA, Meduza, "The Jerusalem Post", RIA Nowosti

Iran. Chiński tankowiec przepłynął cieśniną Ormuz mimo blokady USA (zdj. ilustracyjne)
Świat

Blokada USA nie działa? Dane o ruchu morskim nie zostawiają złudzeń

Dorota Hilger
Dorota Hilger
