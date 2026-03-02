Bliski Wschód
Bliski Wschód

Armii USA może zabraknąć amunicji? Media wskazują: Nastroje są napięte

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Śmierć trzech amerykański żołnierzy sprawiła, że pojawiły się obawy o zdolności armii USA do ochrony swojego personelu, obecnego na Bliskim Wschodzie - piszą w poniedziałek amerykańskie media. Według nich armii USA może zabraknąć amunicji, jeśli konflikt w Iranie będzie się przedłużał.

Rakieta armii USA
Amerykanom może zabraknąć amunicji na Bliskim Wschodzie - twierdzą media z USAU.S. NavyGetty Images

"The Washington Post" informuje, że w wyniku irańskich ataków zginęło dotychczas co najmniej trzech amerykańskich żołnierzy. Nie wiadomo, ilu zostało rannych. Wszyscy trzej żołnierze stacjonowali w Kuwejcie.

Według źródeł w amerykańskiej administracji, skala irańskich ataków, przeprowadzonych w ostatnich dniach, niepokoi USA. W Pentagonie mają pojawiać się obawy, że konflikt może wymknąć się spod kontroli. - Nastroje są napięte i paranoiczne - twierdzi źródło gazety.

Iran. Media: USA może zabraknąć amunicji

Według "Washington Post" szczególne obawy, związane są z ograniczonymi zasobami amunicji, jakimi ma dysponować amerykańska armia w regionie. Braki mogą się okazać szczególnie znaczące, jeśli konflikt potrwa wiele tygodniu.

Zobacz również:

Dym unoszący się w okolicy ambasady USA w Kuwejcie
Bliski Wschód

Atak na amerykańską ambasadę w Kuwejcie. Kłęby dymu nad miastem

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    "The Wall Street Journal" również zauważa, że Amerykanie muszą wykorzystywać duże zasoby pocisków, by neutralizować irańskie ataki.

    Według gazety USA mają w regionie ograniczone zasoby m.in. amunicji do systemów Patriot.

    "WSJ" zauważa, że USA mogą liczyć na wsparcie Izraela w zestrzeliwaniu irańskich pocisków i dronów. Jednak nawet były rzecznik Sił Obronnych Izraela Jonathan Conricus w rozmowie z amerykańską gazetą zaznaczył, że "jest pod wrażeniem liczby pocisków, jakie udało się wystrzelić Irańczykom".

    Wojna w Iranie. USA i Izrael zaatakowały

    Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się w sobotę, gdy USA i Izrael zbombardowały wiele celów na terenie Iranu. W atakach zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei.

    W odpowiedzi Teheran rozpoczął uderzenia na Izrael oraz amerykańskie bazy wojskowe zlokalizowane na Bliskim Wschodzie. Zaatakowano cele m.in. w Bahrajnie, Kuwejcie, Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Iraku czy na Cyprze.

    W wyniku ataków uszkodzone zostały m.in. lotniska w Dubaju i Kuwejcie czy ambasada USA w Kuwejcie. Według prezydenta USA Donalda Trumpa ataki na Iran mogą potrwać nawet kilka tygodni.

    Zobacz również:

    W poniedziałek nad ranem słyszane były kolejne wybuchy nad Dubajem
    Świat

    Iran nie składa broni. Głośne eksplozje w turystycznym raju

    Jakub Pogorzelski
    Jakub Pogorzelski
    Schetyna w "Śniadaniu Rymanowskiego": USA nie pozwolą na atak Izraela na IranPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze