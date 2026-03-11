Arabia Saudyjska dogadała się z Kijowem? Media o "wielkiej umowie"
Jak donoszą ukraińskie media, Kijów dogadał się z Rijadem w sprawie zakupu dronów przechwytujących. Państwa negocjują także odrębną, "wielką umowę" na zakup broni, która może zostać sfinalizowana na dniach. Wojna na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego i nie zanosi się, by konflikt miał szybko się zakończyć.
W skrócie
- Arabia Saudyjska podpisała umowę na zakup ukraińskich dronów przechwytujących, a rozmowy dotyczące większego kontraktu zbrojeniowego trwają.
- Media informują, że inne państwa Zatoki Perskiej są zainteresowane zakupem broni i technologii z Ukrainy, jednak według analityka Bohdana Popowa, żadna decyzja jeszcze nie zapadła.
- Prezydent Zełenski przekazał, że na prośbę USA ukraińskie drony przechwytujące zostały wysłane do Jordanii, a zespół wojskowy Ukrainy zmierza do regionu Zatoki Perskiej.
Jak donosi "Kyiv Independent", saudyjska firma zbrojeniowa podpisała umowę na zakup ukraińskich dronów przechwytujących.
Według ustaleń serwisu, Rijad i Kijów negocjują jeszcze odrębną, "wielką umowę" na zakup broni, która może zostać sfinalizowana na dniach.
Wojna w Iranie. Arabia Saudyjska dogadała się z Ukrainą
Portal wskazuje, że w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie i atakami ze strony Iranu, w ostatnim czasie zakup broni pozwalającej na zwalczanie rakiet balistycznych i dronów Shahed, stał się bardzo pożądany.
Media zwracają przy tym uwagę, że Arabia Saudyjska posiada w swoich zasobach amerykańskie systemy Patriot. Te świetnie sprawdzają się w przypadku pocisków balistycznych wysyłanych z Teheranu.
Jednak wykorzystywanie tego drogiego sprzętu staje się kompletnie nieopłacalne w zestrzeliwaniu tanich w produkcji rojów dronów.
Według jednego ze źródeł "Kyiv Independent" podpisanie "wielkiego dealu" między Arabią Saudyjską a Ukrainą może mieć miejsce jeszcze 11 marca.
Z kolei drugi z rozmówców, proszący o anonimowość urzędnik związany z ukraińskim sektorem zbrojeniowym, zaznaczył, że Rijad zakupił już od Kijowa drony przechwytujące, a saudyjski koncern zbrojeniowy służy jako pośrednik pomiędzy dwoma państwami.
Portal wskazuje, że w tej sprawie skontaktował się zarówno z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej oraz jej ambasadą w Kijowie. Nie otrzymał jednak potwierdzenia, co do umów zbrojeniowych z Ukrainą.
Bliski Wschód. Iran atakuje, państwa Zatoki patrzą na Kijów
"W związku z tym, co dzieje się w Iranie, wiele państw Zatoki Perskiej jest zainteresowanych eksportem z Ukrainy, zakupem technologii lub zatrudnieniem ukraińskich szkoleniowców" - mówi w rozmowie z portalem Bohdan Popow, główny analityk Triada Trade Partners - firmy konsultingowej i lobbingowej dla międzynarodowych firm zbrojeniowych w Ukrainie.
Zaznacza jednak, że "o ile wie, nadal nie zapadła żadna decyzja". Wskazuje przy tym, że ambasadorzy państw Zatoki Perskiej podejmowali już próby kontaktu z rządem w Kijowie.
"Kyiv Independent" dodaje, że Ukrainie zależy na promocji swoich dronów przechwytujących.
Wojna w Iranie. USA poprosiły Zełenskiego, jest reakcja Kijowa
O pomoc państwom Zatoki Perskiej ze zwalczaniem dronów Shahed do Wołodymyra Zełenskiego zwrócił się Waszyngton.
"Otrzymaliśmy od Stanów Zjednoczonych prośbę o konkretne wsparcie w ochronie przed dronami Shahed w regionie Bliskiego Wschodu" - napisał Zełenski na platformie X 6 marca.
W poniedziałek prezydent Ukrainy ujawnił, że drony przechwytujące zostały wysłane już m. in. do Jordanii. Z kolei we wtorek padła kolejna deklaracja ze strony ukraińskiego prezydenta. W wywiadzie dla "New York Times" polityk stwierdził, że chce pomóc krajom Bliskiego Wschodu, ale musi również zrównoważyć te prośby z potrzebami Ukrainy, która od ponad czterech lat odpiera rosyjską inwazję.
- Ukraina wysyła wojsko w region Zatoki Perskiej. Teraz nasz zespół, zarówno wojsko, jak i Rustem Umierow, zmierza do regionu Zatoki (Perskiej), gdzie nasi ludzie mogą pomóc chronić życie i ustabilizować sytuację - przekazał Zełenski.
