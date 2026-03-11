W skrócie Arabia Saudyjska podpisała umowę na zakup ukraińskich dronów przechwytujących, a rozmowy dotyczące większego kontraktu zbrojeniowego trwają.

Media informują, że inne państwa Zatoki Perskiej są zainteresowane zakupem broni i technologii z Ukrainy, jednak według analityka Bohdana Popowa, żadna decyzja jeszcze nie zapadła.

Prezydent Zełenski przekazał, że na prośbę USA ukraińskie drony przechwytujące zostały wysłane do Jordanii, a zespół wojskowy Ukrainy zmierza do regionu Zatoki Perskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak donosi "Kyiv Independent", saudyjska firma zbrojeniowa podpisała umowę na zakup ukraińskich dronów przechwytujących.

Według ustaleń serwisu, Rijad i Kijów negocjują jeszcze odrębną, "wielką umowę" na zakup broni, która może zostać sfinalizowana na dniach.

Wojna w Iranie. Arabia Saudyjska dogadała się z Ukrainą

Portal wskazuje, że w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie i atakami ze strony Iranu, w ostatnim czasie zakup broni pozwalającej na zwalczanie rakiet balistycznych i dronów Shahed, stał się bardzo pożądany.

Media zwracają przy tym uwagę, że Arabia Saudyjska posiada w swoich zasobach amerykańskie systemy Patriot. Te świetnie sprawdzają się w przypadku pocisków balistycznych wysyłanych z Teheranu.

Jednak wykorzystywanie tego drogiego sprzętu staje się kompletnie nieopłacalne w zestrzeliwaniu tanich w produkcji rojów dronów.

Według jednego ze źródeł "Kyiv Independent" podpisanie "wielkiego dealu" między Arabią Saudyjską a Ukrainą może mieć miejsce jeszcze 11 marca.

Z kolei drugi z rozmówców, proszący o anonimowość urzędnik związany z ukraińskim sektorem zbrojeniowym, zaznaczył, że Rijad zakupił już od Kijowa drony przechwytujące, a saudyjski koncern zbrojeniowy służy jako pośrednik pomiędzy dwoma państwami.

Portal wskazuje, że w tej sprawie skontaktował się zarówno z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej oraz jej ambasadą w Kijowie. Nie otrzymał jednak potwierdzenia, co do umów zbrojeniowych z Ukrainą.

Bliski Wschód. Iran atakuje, państwa Zatoki patrzą na Kijów

"W związku z tym, co dzieje się w Iranie, wiele państw Zatoki Perskiej jest zainteresowanych eksportem z Ukrainy, zakupem technologii lub zatrudnieniem ukraińskich szkoleniowców" - mówi w rozmowie z portalem Bohdan Popow, główny analityk Triada Trade Partners - firmy konsultingowej i lobbingowej dla międzynarodowych firm zbrojeniowych w Ukrainie.

Zaznacza jednak, że "o ile wie, nadal nie zapadła żadna decyzja". Wskazuje przy tym, że ambasadorzy państw Zatoki Perskiej podejmowali już próby kontaktu z rządem w Kijowie.

"Kyiv Independent" dodaje, że Ukrainie zależy na promocji swoich dronów przechwytujących.

Wojna w Iranie. USA poprosiły Zełenskiego, jest reakcja Kijowa

O pomoc państwom Zatoki Perskiej ze zwalczaniem dronów Shahed do Wołodymyra Zełenskiego zwrócił się Waszyngton.

"Otrzymaliśmy od Stanów Zjednoczonych prośbę o konkretne wsparcie w ochronie przed dronami Shahed w regionie Bliskiego Wschodu" - napisał Zełenski na platformie X 6 marca.

W poniedziałek prezydent Ukrainy ujawnił, że drony przechwytujące zostały wysłane już m. in. do Jordanii. Z kolei we wtorek padła kolejna deklaracja ze strony ukraińskiego prezydenta. W wywiadzie dla "New York Times" polityk stwierdził, że chce pomóc krajom Bliskiego Wschodu, ale musi również zrównoważyć te prośby z potrzebami Ukrainy, która od ponad czterech lat odpiera rosyjską inwazję.

- Ukraina wysyła wojsko w region Zatoki Perskiej. Teraz nasz zespół, zarówno wojsko, jak i Rustem Umierow, zmierza do regionu Zatoki (Perskiej), gdzie nasi ludzie mogą pomóc chronić życie i ustabilizować sytuację - przekazał Zełenski.

Źródło: "Kyiv Independent"

Premier o propozycji prezydenta i prezesa NBP. ''W tej chwili nie mamy żadnych pieniędzy. To SAFE 0 złotych'' Polsat News Polsat News