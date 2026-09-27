Bliski Wschód

Bliski Wschód

Apel od zaciekłego wroga, adresatem Trump. "Warunki są jasne"

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Ponowne otwarcie cieśniny Ormuz zależy od spełnienia naszych warunków - taka konkluzja płynie z komunikatu szefa irańskiej dyplomacji. "Tylko wynegocjowane rozwiązanie może stanowić wyjście z impasu" - zaznaczył Abbas Aragczi. W sobotę media obiegła wiadomość, że Donald Trump odrzucił propozycję siedmiodniowego rozejmu. Umowa zakładała otwarcie cieśniny za zniesienie blokady irańskich portów.

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Donald Trump i Abbas Aragczi.
Iran z jasnym komunikatem do USA ws. odblokowania cieśniny Ormuz. Na zdj. Donald Trump i Abbas AragcziAARON SCHWARTZ/SELCUK ACARAFP

W skrócie

  • Iran uzależnia ponowne otwarcie cieśniny Ormuz od spełnienia swoich warunków i czeka na stanowisko mediatorów.
  • Donald Trump odrzucił irańską propozycję siedmiodniowego rozejmu obejmującego odblokowanie cieśniny w zamian za zniesienie blokady portów.
  • Prezydent Masud Pezeszkian wyraził gotowość Iranu do negocjacji, krytykując jednocześnie działania USA i potwierdzając brak rozwijania broni jądrowej przez Teheran.
  • Media informują o rozbieżnościach w Iranie, gdzie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej sprzeciwia się nowym formułom porozumienia i popiera kontynuację wojny.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W kontekście trwającej wojny z USA pojawił się nowy komunikat. Autorem wpisu jest szef irańskiej dyplomacji.

"Nasze warunki są jasne, a wszelkie kroki w kierunku ponownego otwarcia cieśniny Ormuz są uzależnione od ich spełnienia. Tylko wynegocjowane rozwiązanie może stanowić wyjście z tego impasu" - zakomunikował Abbas Aragczi.

"Czekamy, aż mediatorzy przekażą nam ostateczne stanowisko i na tej podstawie podejmiemy decyzję" - dodał.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Donald Trump odrzucił propozycję Iranu

Przypomnijmy, w sobotę "The Wall Street Journal" informował o irańskiej propozycji siedmiodniowego rozejmu na Bliskim Wschodzie, otwiera się w nowym oknie. Donald Trump, otwiera się w nowym oknie odrzucił ten apel. Jak tłumaczył później, Teheran, otwiera się w nowym oknie szuka porozumienia, bo "tak bardzo przegrywa".

Propozycja dotyczyła odblokowania cieśniny Ormuz w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Z publikacji wynika, że Abbas Aragczi był gotowy również na rozmowy o programie nuklearnym.

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Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

Głos w sprawie zabrał prezydent Masud Pezeszkian. Wyraził gotowość Iranu do negocjacji. Jednocześnie skrytykował próby szantażu i zastraszania ze strony USA. Zauważył, że Teheran zgodził się już wcześniej nie rozwijać broni jądrowej.

Media: Dwugłos w Iranie. Strażnicy rewolucji prą do wojny

"WSJ" podaje, że w Iranie faktycznie panuje dwugłos. Obecna na rozmowach w Katarze, otwiera się w nowym oknie delegacja kraju miała przedstawić szereg propozycji zakończenia wojny z USA. Wskazywano, że Iran jest w kiepskiej kondycji gospodarczej.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, faktyczna siła rządząca Iranem, jest gotowy do dalszego prowadzenia wojny, sprzeciwiając się nowym formułom porozumienia. Członkowie gremium optują za przestrzeganiem zapisów rozejmu zawartego z Trumpem w czerwcu - wynika z publikacji.

Umowa zakładała m.in. dostęp Teheranu do zamrożonych aktywów, uznanie jego roli w kontrolowaniu cieśniny Ormuz czy złagodzenie sankcji na sprzedaż ropy.

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