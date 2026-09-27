W skrócie Iran uzależnia ponowne otwarcie cieśniny Ormuz od spełnienia swoich warunków i czeka na stanowisko mediatorów.

Donald Trump odrzucił irańską propozycję siedmiodniowego rozejmu obejmującego odblokowanie cieśniny w zamian za zniesienie blokady portów.

Prezydent Masud Pezeszkian wyraził gotowość Iranu do negocjacji, krytykując jednocześnie działania USA i potwierdzając brak rozwijania broni jądrowej przez Teheran.

Media informują o rozbieżnościach w Iranie, gdzie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej sprzeciwia się nowym formułom porozumienia i popiera kontynuację wojny.

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W kontekście trwającej wojny z USA pojawił się nowy komunikat. Autorem wpisu jest szef irańskiej dyplomacji.

"Nasze warunki są jasne, a wszelkie kroki w kierunku ponownego otwarcia cieśniny Ormuz są uzależnione od ich spełnienia. Tylko wynegocjowane rozwiązanie może stanowić wyjście z tego impasu" - zakomunikował Abbas Aragczi.

"Czekamy, aż mediatorzy przekażą nam ostateczne stanowisko i na tej podstawie podejmiemy decyzję" - dodał.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Donald Trump odrzucił propozycję Iranu

Przypomnijmy, w sobotę "The Wall Street Journal" informował o irańskiej propozycji siedmiodniowego rozejmu na Bliskim Wschodzie, otwiera się w nowym oknie. Donald Trump, otwiera się w nowym oknie odrzucił ten apel. Jak tłumaczył później, Teheran, otwiera się w nowym oknie szuka porozumienia, bo "tak bardzo przegrywa".

Propozycja dotyczyła odblokowania cieśniny Ormuz w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Z publikacji wynika, że Abbas Aragczi był gotowy również na rozmowy o programie nuklearnym.

Głos w sprawie zabrał prezydent Masud Pezeszkian. Wyraził gotowość Iranu do negocjacji. Jednocześnie skrytykował próby szantażu i zastraszania ze strony USA. Zauważył, że Teheran zgodził się już wcześniej nie rozwijać broni jądrowej.

Media: Dwugłos w Iranie. Strażnicy rewolucji prą do wojny

"WSJ" podaje, że w Iranie faktycznie panuje dwugłos. Obecna na rozmowach w Katarze, otwiera się w nowym oknie delegacja kraju miała przedstawić szereg propozycji zakończenia wojny z USA. Wskazywano, że Iran jest w kiepskiej kondycji gospodarczej.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, faktyczna siła rządząca Iranem, jest gotowy do dalszego prowadzenia wojny, sprzeciwiając się nowym formułom porozumienia. Członkowie gremium optują za przestrzeganiem zapisów rozejmu zawartego z Trumpem w czerwcu - wynika z publikacji.

Umowa zakładała m.in. dostęp Teheranu do zamrożonych aktywów, uznanie jego roli w kontrolowaniu cieśniny Ormuz czy złagodzenie sankcji na sprzedaż ropy.



