Bliski Wschód
Amerykańskie wojsko ostrzega w zapalnym regionie. "Zawracajcie"

Patryk Idziak

W ciągu pierwszych 48 godzin blokady irańskich portów żaden statek się nie przedostał - podało Dowództwo Centralne USA. Do tej pory dziesięć jednostek, których trasa zahaczała o te porty, zawróciło na polecenie Amerykanów. W komunikacie amerykańskich sił zbrojnych podkreślono, że w Zatoce Perskiej są tysiące ich żołnierzy. Pochwalono się, jak działają.

Amerykański niszczyciel wojenny na morzu, z flagą USA, na tle mapy Półwyspu Arabskiego i Bliskiego Wschodu
Zdj. ilustracyjne. Siły USA blokują irańskie porty. Podano dane z pierwszych 48 godzin

W skrócie

  • Dowództwo Centralne USA poinformowało, że w ciągu pierwszych 48 godzin blokady irańskich portów żaden statek się tam nie przedostał.
  • Dziesięć jednostek zawróciło na polecenie amerykańskich sił w regionie i nie naruszyło blokady.
  • Według komunikatów CENTCOM tysiące amerykańskich żołnierzy, w tym marynarze i marines z lotniskowca Abraham Lincoln, realizują misję blokady statków powiązanych z irańskimi portami.
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o dziesięciu jednostkach, które zawróciły na polecenie amerykańskich sił w regionie i nie naruszyły blokady irańskich portów. Od wprowadzenia kontroli w poniedziałek żaden statek nie zdołał jej ominąć - twierdzi dowództwo.

Cieśnina Ormuz. USA blokują szlak, statki zawracane

CENTCOM podkreśla, że zablokowanie irańskich portów pozwoliło "zatrzymać morski handel", który uwzględniał Iran. Wojsko USA, w tym siły powietrzne, pozostają rozmieszczone i gotowe do działań przeciwko statkom łamiącym blokadę.

Podobnie wypowiedział się we wtorek dowódca CENTCOM admirał Brad Cooper. Mówiąc o ciosie dla Iranu dodał, że według szacunków 90 proc. irańskiej gospodarki jest "napędzana handlem morskim".

Tymczasem według amerykańskich urzędników w ciągu ostatniej doby ponad 20 statków handlowych przepłynęło przez cieśninę Ormuz - podał "The Wall Street Journal". Amerykańska blokada nie dotyczy statków wypływających z Zatoki Perskiej, które nie mają związków z Iranem.

Stany Zjednoczone chwalą się skutecznością w Zatoce Perskiej

"Tysiące amerykańskich żołnierzy, w tym 5000 marynarzy i marines z Grupy Uderzeniowej Lotniskowca Abraham Lincoln, realizują misję blokady statków wchodzących i wypływających z irańskich portów" - podało dowództwo w kolejnym komunikacie.

Opublikowano nagranie, na którym widać działania żołnierzy obsługujących lotniskowiec skierowany na Morze Arabskie. Piętnastosekundowy materiał ukazuje skuteczny start myśliwca po stosunkowo krótkim pasie.

