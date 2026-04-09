Amerykańskie wojska zostają na Bliskim Wschodzie. Trump stawia warunki

W skrócie Donald Trump ogłosił, że amerykańskie wojska i sprzęt pozostaną w Iranie i regionie do czasu pełnego wywiązania się z warunków porozumienia.

Prezydent USA zapowiedział zawieszenie bombardowań i ataków na Iran na dwa tygodnie, podkreślając osiągnięcie celów militarnych i bliskość długoterminowego porozumienia.

Zawieszenie broni nie obejmuje Libanu, który nadal jest atakowany przez Izrael, a ataki są skierowane w cele powiązane z Hezbollahem.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zamieścił nowy wpis na platformie Truth Social w czwartek rano czasu polskiego. Po raz kolejny odniósł się w sieci do sytuacji naBliskim Wschodzie.

"Wszystkie amerykańskie okręty, samoloty i personel wojskowy, wraz z dodatkową amunicją, uzbrojeniem oraz wszelkimi innymi środkami, które są właściwe i niezbędne do skutecznego zwalczania i zniszczenia wroga, którego siły zostały już znacznie osłabione, pozostaną na swoich pozycjach w Iranie i w jego okolicy do czasu pełnego wywiązania się z warunków zawartego prawdziwego porozumienia" - oświadczył Donald Trump.

Donald Trump postawił warunek. "Wojska USA zostają w Iranie"

Jednocześnie amerykański przywódca podkreślił, że "jeśli z jakiegokolwiek powodu tak się nie stanie, co jest bardzo mało prawdopodobne, wówczas rozpocznie się 'strzelanina', większa, lepsza i silniejsza niż ktokolwiek kiedykolwiek widział".

W dalszej części wpisu Trump ocenił, że "pomimo fałszywej retoryki sugerującej coś przeciwnego", już dawno temu uzgodniono, że nie będzie "żadnej broni jądrowej, a cieśnina Ormuz będzie otwarta i bezpieczna".

"W międzyczasie nasze wspaniałe siły zbrojne uzbrajają się i odpoczywają, czekając z niecierpliwością na swoje kolejne podboje" - dodał prezydent USA, podkreślając przy tym, że "Ameryka powróciła".

Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie

W nocy z wtorku na środę Donald Trump powiadomił, że zgadza się na zawieszenie bombardowań i ataków na Iran na okres dwóch tygodni.

"Powodem tej decyzji jest fakt, że zrealizowaliśmy już, a nawet przekroczyliśmy wszystkie cele militarne i jesteśmy bardzo blisko definitywnego porozumienia dotyczącego długoterminowego pokoju z Iranem oraz pokoju na Bliskim Wschodzie" - stwierdził.

W sobotę w Pakistanie, który pośredniczył w zawieraniu tymczasowego rozejmu, odbędą się rozmowy przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Iranu.

Tymczasem zawieszenie broni nie obowiązuje Libanu, który wciąż jest atakowany przez Izrael. W komunikatach Sił Obronnych Izraela (IDF) informują, że uderzają w cele powiązane z Hezbollahem - organizacją wspierającą Iran.

- Myślę, że wynika to ze szczerego nieporozumienia - mówił wiceprezydent USA J.D. Vance, dodając, że "nigdy nie złożyliśmy takiej obietnicy", jeśli chodzi o wstrzymanie ataków na Liban.

