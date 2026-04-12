Amerykańskie niszczyciele ruszyły przez cieśninę. Iran zareagował natychmiast
Iran zapowiedział w nocy z soboty na niedzielę, że będzie podejmował zdecydowane działania przeciwko każdemu okrętowi wojennemu, przepływającemu przez cieśninę Ormuz. To reakcja na działanie USA, które wysłały dwa niszczyciele do cieśniny, by pomogły oczyszczać ją z irańskich min morskich.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"Każda próba przepłynięcia przez cieśninę Ormuz przez okręty wojenne spotka się z ostrą reakcją. Marynarka wojenna IRGC ma pełne uprawnienia do zarządzania cieśniną Ormuz" - brzmi oświadczenie IRGC, wyemitowane przez irańską telewizję państwową.
Strażnicy Rewolucji podkreślają, że zgoda na przejście przez cieśninę będzie udzielana tylko statkom cywilnym "pod określonymi warunkami". Z kolei irańska agencja Tasnim poinformowała, żeTeheran nie dał zgody, na przepłynięcie przez cieśninę amerykańskim statkom.
Amerykańskie okręty w cieśninie Ormuz. Iran reaguje
W sobotę Centralne Dowództwo USA poinformowało, że dwa amerykańskie niszczyciele rakietowe przepłynęły przez cieśninę Ormuz, przygotowując warunki do oczyszczania cieśniny z min.
Jak podało dowództwo odpowiadające za siły na Bliskim Wschodzie, niszczyciele USS Frank E. Peterson i USS Michael Murphy przepłynęły przez cieśninę Ormuz i wpłynęły do Zatoki Perskiej "w ramach szerszej misji, mającej na celu zapewnienie całkowitego oczyszczenia cieśniny z min morskich, uprzednio postawionych przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej".
Przekazano również, że w "najbliższych dniach" USA zaangażują dodatkowe siły w oczyszczanie cieśniny. Do celu tego mają być wykorzystane m.in. drony podwodne.
Cieśnina Ormuz będąca jednym z najważniejszych szlaków morskich, którą transportowane są zasoby ropy i gazu z państw Bliskiego Wschodu, była całkowicie zamknięta przez kilka ostatnich tygodni. To efekt wojny między USA i Izraelem a Iranem. Władze w Teheranie zamknęły i zaminowały cieśninę w odpowiedzi na ataki amerykańsko-izraelskie. W nocy z wtorku na środę doszło jednak do zawieszenia broni, którego jednym z warunków było odblokowanie szlaku morskiego.