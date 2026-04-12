W skrócie Iran zapowiedział zdecydowane działania wobec każdego okrętu wojennego przepływającego przez cieśninę Ormuz.

USA wysłały dwa niszczyciele do cieśniny Ormuz, by pomogły oczyszczać ją z irańskich min morskich.

Cieśnina Ormuz była całkowicie zamknięta przez kilka tygodni z powodu wojny między USA i Izraelem a Iranem, a jej otwarcie było jednym z warunków zawieszenia broni.

"Każda próba przepłynięcia przez cieśninę Ormuz przez okręty wojenne spotka się z ostrą reakcją. Marynarka wojenna IRGC ma pełne uprawnienia do zarządzania cieśniną Ormuz" - brzmi oświadczenie IRGC, wyemitowane przez irańską telewizję państwową.

Strażnicy Rewolucji podkreślają, że zgoda na przejście przez cieśninę będzie udzielana tylko statkom cywilnym "pod określonymi warunkami". Z kolei irańska agencja Tasnim poinformowała, żeTeheran nie dał zgody, na przepłynięcie przez cieśninę amerykańskim statkom.

Amerykańskie okręty w cieśninie Ormuz. Iran reaguje

W sobotę Centralne Dowództwo USA poinformowało, że dwa amerykańskie niszczyciele rakietowe przepłynęły przez cieśninę Ormuz, przygotowując warunki do oczyszczania cieśniny z min.

Jak podało dowództwo odpowiadające za siły na Bliskim Wschodzie, niszczyciele USS Frank E. Peterson i USS Michael Murphy przepłynęły przez cieśninę Ormuz i wpłynęły do Zatoki Perskiej "w ramach szerszej misji, mającej na celu zapewnienie całkowitego oczyszczenia cieśniny z min morskich, uprzednio postawionych przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej".

Przekazano również, że w "najbliższych dniach" USA zaangażują dodatkowe siły w oczyszczanie cieśniny. Do celu tego mają być wykorzystane m.in. drony podwodne.

Cieśnina Ormuz będąca jednym z najważniejszych szlaków morskich, którą transportowane są zasoby ropy i gazu z państw Bliskiego Wschodu, była całkowicie zamknięta przez kilka ostatnich tygodni. To efekt wojny między USA i Izraelem a Iranem. Władze w Teheranie zamknęły i zaminowały cieśninę w odpowiedzi na ataki amerykańsko-izraelskie. W nocy z wtorku na środę doszło jednak do zawieszenia broni, którego jednym z warunków było odblokowanie szlaku morskiego.

